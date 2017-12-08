METEOROLOJİDEN İSTANBUL'A HAFTA SONU İÇİN FIRTINA UYARISI: ULAŞIMDA AKSAMALAR OLABİLİR
Meterolojiden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da Pazar günü fırtınalı hava etkili olacak. Vatandaşlar, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalar konusunda uyarıldı.
Haftasonu İstanbul'da fırtına şeklinde esecek lodos etkili olacak. Şiddetli fırtınanın Pazar günü etkisini kaybetmesi bekleniyor.
PAZAR GÜNÜ ETKİSİNİ KAYBEDECEK
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre, hafta sonunda Marmara Bölgesi ve İstanbul'da kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.
Meteorolojiden yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Yapılan son değerlendirmelere göre; rüzgarın Marmara Bölgesi ve İstanbul'da 09.12.2017 Cumartesi günü sabah saatlerinden sonra kuvvetini arttırarak güney ve güneybatı yönlerden (Lodos) kuvvetli (40-60 km/saat): Cumartesi gece saatlerinden sonra ise yer yer fırtına şeklinde (60-90 km/saat) esmesi beklenmektedir. Pazar günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalar ile soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."
Kaynak: haberinburada
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