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Meteorolojiden İstanbul'un Anadolu Yakasına Uyarı: Kuvvetli Sağanak Yağış Geliyor

METEOROLOJİDEN İSTANBUL'UN ANADOLU YAKASINA UYARI: KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞ GELİYOR

İstanbul'un Anadolu Yakası için bugün kuvvetli sağanak yağış uyarında bulunan Meteoroloji, vatandaşları tedbirli olmaları konusunda ikaz etti.

Tarih : 10 Aralık 2017, 14:30
Puan Ver : Meteorolojiden İstanbul'un Anadolu Yakasına Uyarı: Kuvvetli Sağanak Yağış Geliyor(10/10)6

İstanbul'da beklenen sağanak yağış başladı. Bulutların etkisiyle bir anda kararan gökyüzü, sokakları gece karanlığına bürüdü. Lodos ve sağanak yağış nedeniyle, vatandaşlar zor anlar yaşadı. İstanbul'un birçok noktasına etkili olan yağış, yollarda su birikintileri oluşturdu. Vatandaşlar yağmurdan korunmak için ilginç yöntemlere başvurdu.

METEOROLOJİ'DEN İSTANBUL İÇİN ÖNEMLİ UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden de İstanbul için bir son dakika uyarısı geldi. Açıklamada, "İstanbul radarından alınan verilere göre İstanbul genelinde devam eden sağanak yağışların İstanbul Anadolu yakasında yerel olarak kuvvetli olması beklenmektedir. İlgililerin ve vatandaşların olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

HAVA ANİDEN KARARDI

İstanbul'da beklenen sağanak yağış başladı. Bulutların etkisiyle bir anda kararan gökyüzü, sokakları gece karanlığına bürüdü. Lodos ve sağanak yağış nedeniyle, vatandaşlar zor anlar yaşadı. İstanbul'un bir çok noktasına etkili olan yağış,yollarda su birikintileri oluşturdu. Vatandaşlar yağmurdan korunmak için ilginç yöntemlere başvurdu.

YURT GENELİ YAĞIŞLI

Son değerlendirmelere göre, bugün yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ve Gümüşhane çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Sivas, Yozgat ve Gümüşhane çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların Kıyı Ege ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı kesimlerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde İç Anadolu'nun güneyi ve doğusu ile doğu kesimlerde yer yer sis ve pus olayı meydana geleceği tahmin ediliyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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