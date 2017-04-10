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METEOROLOJİ'DEN KAR UYARISI!


METEOROLOJİ'DEN KAR UYARISI!
Tarih : 10 Nisan 2017, 10:40
Puan Ver : Meteoroloji'den Kar Uyarısı!(5/10)5


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere göre Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Yozgat ve Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde yurdun iç ve doğu kesimlerinde yer yer buzlanma ve don hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.



 



kaynak:sabah








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