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meteoroloji'den kar ve yağmur uyarısı

METEOROLOJİ'DEN KAR VE YAĞMUR UYARISI

Son günlerde etkili olan soğuk hava yurdun büyük kesiminde devam edecek. Marmara, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun çoğunda kar yağışı bekleniyor. Karadeniz ve Akdeniz'in kıyı kesimlerinde sağanak yağış etkili olacak.

Tarih : 31 Aralık 2016, 09:28
Puan Ver : Meteoroloji'den Kar Ve Yağmur Uyarısı(7/10)9


Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin çok bulutlu, Marmara, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Antalya'nın doğu ilçeleri, Isparta'nın güneyi, Ankara, Batman ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak Marmara ve yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların Adana, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin kıyı kesimlerinde kuvvetli yağmur iç kesimlerinde yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurt genelinde 1 ila 3 derece azalacağı, iç ve batı bölgelerde mevsim normallerinin altında, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif, Marmara ve Batı Karadeniz'de kuzey yönlerden kuvvetlice (30-50 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu, ilk saatlerde kar yağışlı -1

İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı 4

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 6

Bursa: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı 2

Adana: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; ilk saatlerde kuvvetli ve yer yer şiddetli sağanak ve yağmur, iç kesimlerinin yükseklerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor 12

Antalya: Çok bulutlu, doğu ilçeleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 13

Samsun: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 10

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, Pazar gece saatlerinde yağmurlu geçmesi bekleniyor 11

Erzurum: Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kar yağışlı 0

Diyarbakır: Çok bulutlu 8.



 



kaynak:yenişafak








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