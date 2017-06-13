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meteoroloji'den o bölge için yağış uyarısı geldi

METEOROLOJİ'DEN O BÖLGE İÇİN YAĞIŞ UYARISI GELDİ

İç Ege ve Isparta çevresinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor

Tarih : 13 Haziran 2017, 12:58
Puan Ver : Meteoroloji'den O Bölge İçin Yağış Uyarısı Geldi(8/10)9


METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, bugün öğle saatlerinden sonra İç Ege ve Göller Yöresinde meydana gelecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; Denizli, Kütahya, Uşak, afyonkarahisar çevreleri ile Isparta'nın kuzey kesimlerinde yerel dolu yağışı ile birlikte kuvvetli gök gürültülü sağanak şeklinde olacağının tahmin edildiğini açıkladı.



 



kaynak:milliyet








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