

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, bugün öğle saatlerinden sonra İç Ege ve Göller Yöresinde meydana gelecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; Denizli, Kütahya, Uşak, afyonkarahisar çevreleri ile Isparta'nın kuzey kesimlerinde yerel dolu yağışı ile birlikte kuvvetli gök gürültülü sağanak şeklinde olacağının tahmin edildiğini açıkladı.







kaynak:milliyet