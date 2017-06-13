METEOROLOJİ'DEN O BÖLGE İÇİN YAĞIŞ UYARISI GELDİ
İç Ege ve Isparta çevresinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor
METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, bugün öğle saatlerinden sonra İç Ege ve Göller Yöresinde meydana gelecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; Denizli, Kütahya, Uşak, afyonkarahisar çevreleri ile Isparta'nın kuzey kesimlerinde yerel dolu yağışı ile birlikte kuvvetli gök gürültülü sağanak şeklinde olacağının tahmin edildiğini açıkladı.
kaynak:milliyet
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