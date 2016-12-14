

Cuma günü ise İstanbulluları, karla karışık yağmurlu bir hava bekliyor olacak. Hava sıcaklığının ise 4 derece olması bekleniyor.



Bugün yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz kıyıları, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Doğu Akdeniz ile Konya ve Kütahya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.