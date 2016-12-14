METEOROLOJİ'DEN O GÜN İÇİN KRİTİK UYARI! KAR YURDU SARACAK
İstanbul'da bugün hava sıcaklığı 5 derece olurken, hafif kar yağışının devam etmesi bekleniyor.
Yarın, kar yağışı yerini yağmura bırakacak. Hava sıcaklığı ise 6 derece olacak.
Cuma günü ise İstanbulluları, karla karışık yağmurlu bir hava bekliyor olacak. Hava sıcaklığının ise 4 derece olması bekleniyor.
Bugün yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz kıyıları, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Doğu Akdeniz ile Konya ve Kütahya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Doğu Akdeniz kıyılarında yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların, Doğu Karadeniz kıyılarının yüksekleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
Sabah ve gece saatlerinde kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.
Perşembe günü yağışlı alan alanını biraz daraltacak ve kuzey kesimlere yoğunlaşacak. Doğu kesimlerde de yağışlar etkili olacak. Güney ve iç kesimlerde kar yağışları yerini çok bulutlu ve parçalı bulutlu bir havaya bırakıyor.
Doğu'da ve Karadeniz'de kar yağışları etkili olacak. Marmara'da da karla karışık yağmur ve kar yağışları görülecek. Sıcaklıklar da düşmeye devam edecek.
Cuma günü yağışlı alan tekrar alanını genişletiyor. Doğu Karadeniz'in kıyı şeridinde, Ege'nin kıyı şeridinde, Akdeniz'in kıyı şeridinin batı kesiminde ve Batı Trakya haricinde yurt genelinde yağışlı bir hava hakim olacak.
İç, kuzey ve doğu kesimlerde yağışları kar şeklinde olması tahmin ediliyor. Batı ve kıyı kesimlerde ise yağışların karla karışık yağmur ve yağmur şekllinde olması bekleniyor.
Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünden Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri için zirai don uyarısı yapıldı.
Genel Müdürlük'ten yapılan açıklamada; Zirai faaliyetlerin ve seracılığın devam ettiği ülkemizin kıyı kesimlerinden bu gece Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz'in kıyı kesimlerinde;
Çarşamba geceden itibaren ise 18.12.2016 Pazar günü sabah saatlerine kadar tüm kıyı kesimlerimizde hafif zirai don olayı beklenmektedir. Zirai faaliyetle ve seracılıkla uğraşan üreticilerimizin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.
Zonguldak'ta dün akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan kar yağışı Zonguldak-Ereğli karayolunda ulaşımın aksamasına neden oldu. Kar nedeniyle rampaları çıkamayan yaklaşık 50 kadar TIR geceyi yol kenarlarında geçirdi. Yol kenarlarına park ederek sabahı bekleyen TIR sürücülerinin yardımına Düzce'den gelen Kızılay ekipleri koştu. Yol boyunca bekleyen TIR sürücülerine sıcak çay, kahve kek ikram eden Kızılay ekipleri TIR sürücülerinin ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştı.
Karaman'da akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı etkili oluyor. İç Anadolu'yu güneye bağlayan Sertavul geçidinde ulaşım yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle güçlükle sağlanabiliyor. Karaman Emniyet Müdürlüğüne bağlı Bölge Trafik ekipleri Karaman'dan Mersin istikametine gidecek olan çekici ve kamyonları akaryakıt istasyonlarında bekletirken, küçük araçları da zincirsiz seyretmelerine izin vermiyor.
kaynak:habertürk
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