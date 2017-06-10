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METEOROLOJİ'DEN SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI


METEOROLOJİ'DEN SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI
Tarih : 10 Haziran 2017, 10:48
Puan Ver : Meteoroloji'den Sağanak Yağış Uyarısı(5/10)6


Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan çevreleri ile Kütahya'nın kuzeyi,Adana ve Kahramanmaraş'ın kuzeybatı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bugün Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç bölgelerde 2 ila 5 derece azalarak mevsim normalleri civarına düşeceği, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden, hafif ara sıra orta kuvvette, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 Km/sa) esmesi bekleniyor.



 



kaynak:gazetevatan






Etiketler: Meteoroloji  Den  Sağanak  Yağış  Uyarısı    haber

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