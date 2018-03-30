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Meteoroloji'den Sevindiren Haber! Marmara'da Sıcaklıklar 10 Derece Artacak

METEOROLOJİ'DEN SEVİNDİREN HABER! MARMARA'DA SICAKLIKLAR 10 DERECE ARTACAK

Meteoroloji, hava sıcaklığının doğu kesimlerde 4 ila 8 derece azalacağını, batı bölgelerinde ise 6 ila 10 derece artacağını duyurdu.

Tarih : 30 Mart 2018, 11:20
Puan Ver : Meteoroloji'den Sevindiren Haber! Marmara'da Sıcaklıklar 10 Derece Artacak(10/10)6

Meteoroloji'nin son tahminlerine göre, hava sıcaklığının doğu kesimlerde 4 ila 8 derece azalacağı, batı bölgelerde 6 ila 10 derece artacağı tahmin ediliyor.

SİS VE PUSA DİKKAT

Yapılan son değerlendirmelere göre, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Hatay, Kilis, Sinop, Karabük ve Kastamonu çevrelerinin yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

SICAKLI 10 DERECE ARTACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının doğu kesimlerde 4 ila 8 derece azalacağı, batı bölgelerde 6 ila 10 derece artacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle batı ve kuzeybatı, güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

YURTTA HAVA DURUMU

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 12

İstanbul: Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli 14

İzmir: Parçalı az bulutlu 20

Adana: Parçalı bulutlu 23

Bursa: Parçalı bulutlu 15

Antalya: Parçalı bulutlu 20

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 12

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 12

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, güney kesimleri yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 6

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 17

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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