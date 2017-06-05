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METEOROLOJİ'DEN SON DAKİKA UYARISI! DEVAM EDECEK...


METEOROLOJİ'DEN SON DAKİKA UYARISI! DEVAM EDECEK...
Tarih : 05 Haziran 2017, 08:43
Puan Ver : Meteoroloji'den Son Dakika Uyarısı! Devam Edecek...(6/10)6


Meteorolojiden Ege ve Marmara Bölgesi'nin güney kesimleri için gök gürültülü ve kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.



İstanbul'da dün gece saatlerinden itibaren başlayan sağanak yağışın bugün de devam etmesi bekleniyor. Ülkemizin iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısı ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Meydana gelebilecek su baskını, ani sel, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması istendi.



 



kaynak:milliyet








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