METEOROLOJİ'DEN TÜM YURDA UYARI: CUMA GÜNÜNE DİKKAT!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yayınlanan 5 günlük hava tahmin raporunda Cuma günü yurdun tamamında yağış beklendiği bildirildi. Akdeniz'in doğusu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin batısında sağanak ve gök gürültülü şekilde görülecek olan yağışlar Cumartesi günü yurdu terk edecek.
SİS VE PUSUYA DİKKAT
Yapılan son değerlendirmelere göre, bugün ülke genelinde yağış beklenmiyor. Bütün bölgelerin az bulutlu ve açık, öğleden sonra Marmara'nın güneydoğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Eskişehir, Kütahya ve Çankırı çevrelerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın kuzey ve doğusu ile Batı Karadeniz kıyılarında yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI 1 İLA 3 DERECE AZALACAK
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'de 1 ila 3 derece azalacak. Rüzgar, genellikle güney ve güneybatı, kuzey kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.
YURT GENELİNDE HAVA SICAKLIĞI
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 27
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve puslu 21
İzmir: Az bulutlu 24
Adana: Az bulutlu ve açık 29
Antalya: Az bulutlu ve açık 25
Samsun: Az bulutlu 16
Trabzon: Az bulutlu 17
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 18
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 27
Kaynak: haberinburada
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