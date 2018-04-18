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METEOROLOJİ'DEN TÜM YURDA UYARI: CUMA GÜNÜNE DİKKAT!


Meteoroloji'den tüm yurda uyarı: Cuma gününe dikkat!
Tarih : 18 Nisan 2018, 10:40
Puan Ver : Meteoroloji'den Tüm Yurda Uyarı: Cuma Gününe Dikkat!(5/10)1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yayınlanan 5 günlük hava tahmin raporunda Cuma günü yurdun tamamında yağış beklendiği bildirildi. Akdeniz'in doğusu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin batısında sağanak ve gök gürültülü şekilde görülecek olan yağışlar Cumartesi günü yurdu terk edecek.

SİS VE PUSUYA DİKKAT

Yapılan son değerlendirmelere göre, bugün ülke genelinde yağış beklenmiyor. Bütün bölgelerin az bulutlu ve açık, öğleden sonra Marmara'nın güneydoğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Eskişehir, Kütahya ve Çankırı çevrelerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın kuzey ve doğusu ile Batı Karadeniz kıyılarında yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI 1 İLA 3 DERECE AZALACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'de 1 ila 3 derece azalacak. Rüzgar, genellikle güney ve güneybatı, kuzey kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

YURT GENELİNDE HAVA SICAKLIĞI

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 27

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve puslu 21

İzmir: Az bulutlu 24

Adana: Az bulutlu ve açık 29

Antalya: Az bulutlu ve açık 25

Samsun: Az bulutlu 16

Trabzon: Az bulutlu 17

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 18

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 27

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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