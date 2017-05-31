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METEOROLOJİ'DEN UYARI GELDİ! İSTANBUL'DA BUGÜN...


METEOROLOJİ'DEN UYARI GELDİ! İSTANBUL'DA BUGÜN...
Tarih : 31 Mayıs 2017, 09:48
Puan Ver : Meteoroloji'den Uyarı Geldi! İstanbul'da Bugün...(9/10)6


Yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile adıyaman, G. Antep, Kilis ve Bingöl çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Karabük'ün doğusu, Kastamonu, Ankara ve Kırıkkale'nin kuzeyi, Çankırı, Çorum, Amasya, Tokat, Yozgat ve Sivas çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



  Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde 3 ila 6 derece azalacağı, batı bölgelerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle batı ve güneybatı, zamanla batı kesimlerde batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

 



 



kaynak:milliyet








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