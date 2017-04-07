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METEOROLOJİ'DEN YAĞIŞ VE KAR UYARISI GELDİ


METEOROLOJİ'DEN YAĞIŞ VE KAR UYARISI GELDİ
Tarih : 07 Nisan 2017, 10:50
Puan Ver : Meteoroloji'den Yağış Ve Kar Uyarısı Geldi(10/10)9


Meteoroloji, Elazığ, Malatya, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl'ün yağışlı havanın etkisine girdiğini, pazar günü yüksek kesimlerde önce karla karışık yağmur, ardından da kar yağışı beklendiğini duyurdu.



  Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi (BTUM) tarafından yapılan açıklamada,"Bölgemiz yeni bir yağışlı sistemin etkisine girdi. Yağışlı hava Pazar günü akşam saatlerine kadar bölgemiz genelinde etkili olacak.  Sağanak yağmur ve gök gürültülü sağanak yağmur şeklinde olacak yağışların, Pazar günü soğuk havanın etkisiyle yağmur, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışına dönüşmesi beklenmektedir. Yağışların bölgemiz genelinde hafif ,yer yer orta kuvvette olması bekleniyor" denildi.



 



kaynak:milliyet








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