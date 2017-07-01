

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının ülke genelinde 2 ila 5 derece artacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun Güneydoğusu, Doğu Anadolu'nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu'da yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Az bulutlu ve açık 37



İstanbul: Az bulutlu ve açık 38



Bursa: Az bulutlu ve açık 39



İzmir: Az bulutlu ve açık 41



Adana: Az bulutlu ve açık 40



Antalya: Az bulutlu ve açık 44



Samsun: Az bulutlu ve açık 27



Trabzon: Az bulutlu ve açık 28



Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 28



Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40







kaynak:milliyet