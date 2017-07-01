METEOROLOJİ'DEN YENİ UYARI! AZALMIYOR, ARTIYOR...
Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının ülke genelinde 2 ila 5 derece artacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun Güneydoğusu, Doğu Anadolu'nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu'da yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu ve açık 37
İstanbul: Az bulutlu ve açık 38
Bursa: Az bulutlu ve açık 39
İzmir: Az bulutlu ve açık 41
Adana: Az bulutlu ve açık 40
Antalya: Az bulutlu ve açık 44
Samsun: Az bulutlu ve açık 27
Trabzon: Az bulutlu ve açık 28
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 28
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40
kaynak:milliyet
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