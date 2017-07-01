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METEOROLOJİ'DEN YENİ UYARI! AZALMIYOR, ARTIYOR...


METEOROLOJİ'DEN YENİ UYARI! AZALMIYOR, ARTIYOR...
Tarih : 01 Temmuz 2017, 09:18
Puan Ver : Meteoroloji'den Yeni Uyarı! Azalmıyor, Artıyor...(9/10)9


Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

  Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının ülke genelinde 2 ila 5 derece artacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun Güneydoğusu, Doğu Anadolu'nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu'da yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

 Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

 Ankara: Az bulutlu ve açık 37

 İstanbul: Az bulutlu ve açık 38

 Bursa: Az bulutlu ve açık 39

 İzmir: Az bulutlu ve açık 41

 Adana: Az bulutlu ve açık 40

 Antalya: Az bulutlu ve açık 44

 Samsun: Az bulutlu ve açık 27

 Trabzon: Az bulutlu ve açık 28

 Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 28

 Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40



 



kaynak:milliyet








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