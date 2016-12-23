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Meteorolojiden Yoğun Kar Ve Kuvvetli Yağış Uyarısı
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METEOROLOJİDEN YOĞUN KAR VE KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI


METEOROLOJİDEN YOĞUN KAR VE KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Tarih : 23 Aralık 2016, 09:34
Puan Ver : Meteorolojiden Yoğun Kar Ve Kuvvetli Yağış Uyarısı(5/10)7


Meteorolojiden yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun genelinin çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Kütahya, Afyonkarahisar, Bolu ve Düzce çevreleri ile gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Mersin ve Adana'nın iç kesimleri ile Antalya'nın doğusunun iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar (20 cm ve üzeri) şeklinde olacağı tahmin ediliyor.



Kıyı kesimler ile Balıkesir ve Mardin çevrelerinde yağmur ve sağanak, diğer yağış alan yerlerde kar şeklinde görülecek yağışların; Antalya'nın doğu ilçeleri ile Mersin çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak; Mersin ve Adana'nın iç kesimleri ile Antalya'nın doğusunun iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar (20 cm ve üzeri) şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Doğu kesimlerde kuvvetli olmak üzere iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile sabah saatlerinde Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurt genelinde 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, sabah ve öğle saatlerinde Marmara, Kuzey Ege kıyıları, ile Orta ve Doğu Akdeniz'de kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-60 Km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.



 



kaynak:yenişafak








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