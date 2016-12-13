

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından, Akdeniz Bölgesi ile İç Anadolu'nun güney ve doğusunda kuvvetli fırtına beklendiği duyuruldu.







Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, rüzgarın bu gece saatlerinden itibaren, başta iç kesimleri olmak üzere, Akdeniz Bölgesi ile İç Anadolu'nun güney ve doğusunda kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli fırtına (60-90 kilometre saat, hamlesi zaman zaman 100 kilometre saatin üzerinde) şeklinde eseceği ifade edildi.







Kuvvetli fırtınanın, yarın gece saatlerine kadar etkisini devam ettirmesinin beklendiğine dikkat çekilerek, olumsuz durumlara karşı vatandaşların dikkatli olmaları istendi.







kaynak:haberler