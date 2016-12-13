Türkiye Ve Rusya Arasında Yeni Tarifeli Seferler Başlayacak
Haleplilerin Bitmeyen Mücadelesi
Cansu Dere: Yalnız Anne Olmak İstemem
Kansere Karşı Yeni Umut
Saddam'ın Kızı İlk Kez Konuştu: O Görüntüleri...
Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanına Tutuklama
Şehitler Memleketlerine Uğurlandı
Emekliye Banka Promosyonu Açıklaması
54 Fetö Şüphelisinin Mal Varlıklarına El Konulmasına Karar Verildi
Ryan Babel'in Geliş Tarihi Belli Oldu
Bahçeli'den El Bab Açıklaması
50 Bin Liralık Faizsiz Desteğe 200 Bini Aşkın Başvuru
Can Dündar Hakkında Yakalama Kararı
Açtığı 3 Kuruşluk Tazminat Davasını Kazandı
Akar, Fırat Kalkanı Harekatı'nın Kilis'teki Harekat Merkezine Gitti
Halepli Bana'dan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na Teşekkür
Babel, Beşiktaş İçin Geliyor
Bm'den Suriye'de Araştırma Grubuna ‘Evet'
Vücut Losyonu İçerek Ölenlerin Sayısı Artıyor
Canan Karatay: 'bunu Yiyen Şeker Hastası Olmaz'

meteorolojik uyarı

METEOROLOJİK UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından, Akdeniz Bölgesi ile İç Anadolu'nun güney ve doğusunda kuvvetli fırtına beklendiği duyuruldu.

Tarih : 13 Aralık 2016, 14:46
Puan Ver : Meteorolojik Uyarı(6/10)6


Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından, Akdeniz Bölgesi ile İç Anadolu'nun güney ve doğusunda kuvvetli fırtına beklendiği duyuruldu.



Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, rüzgarın bu gece saatlerinden itibaren, başta iç kesimleri olmak üzere, Akdeniz Bölgesi ile İç Anadolu'nun güney ve doğusunda kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli fırtına (60-90 kilometre saat, hamlesi zaman zaman 100 kilometre saatin üzerinde) şeklinde eseceği ifade edildi.



Kuvvetli fırtınanın, yarın gece saatlerine kadar etkisini devam ettirmesinin beklendiğine dikkat çekilerek, olumsuz durumlara karşı vatandaşların dikkatli olmaları istendi.



 



kaynak:haberler








Etiketler: Meteorolojik  Uyarı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER