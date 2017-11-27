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Meteroloji uyardı! İstanbul'da akşam saatlerine dikkat

METEROLOJİ UYARDI! İSTANBUL'DA AKŞAM SAATLERİNE DİKKAT

İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağış etkili olacak. Yağışların hafta ortasına kadar etkili olması beklenirken, sıcaklıklar 12-14 derece aralığında seyredecek

Tarih : 27 Kasım 2017, 12:30
Puan Ver : Meteroloji Uyardı! İstanbul'da Akşam Saatlerine Dikkat(8/10)4

İstanbul'da gün boyu havada parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzünün hakim olması beklenirken akşam saatlerinden itibaren il genelinde aralıklı sağanak yağış geçişlerinin yaşanması bekleniyor. Yağışların hafta ortasına kadar molalarla devam etmesi beklenirken hava sıcaklıklarının 12-14 derece aralığında serin seyredeceği tahmin ediliyor.

GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR

Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ile Adana, Mersin, Konya, Aksaray, Kırşehir ve Kırıkkale çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları ile Çanakkale ve Edirne çevreleri, Denizli ve Isparta'nın güney kesimleri, Burdur'un doğu ilçeleri, Balıkesir'in batı ilçelerinde kuvvetli, Muğla çevreleri ve Antalya'nın merkez ve doğu ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç bölgelerde yer yer sis ve pus hadisesi meydana geleceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra batısı, gece saatlerinden sonra il geneli yağmur ve sağanak yağışlı 14

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı 17

İzmir: Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.) 16

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı 19

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20

Antalya: Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların; öğle saatlerinden itibaren batı kesimlerinin kuvvetli, merkez ve doğu ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.) 19

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 19

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu

Erzurum: Parçalı bulutlu 4

Diyarbakır: Parçalı bulutlu 14

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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