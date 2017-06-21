

Meteroloji Genel Müdürlüğü, hava sıcaklıklarının bayram tatili süresince artmaya devam edeceğinin ve yurt genelinde mevsim normallerinin 3 ila 6 derece üzerinde seyredeceğinin tahmin edildiğini açıkladı.







SICAKLIKLAR ARTACAK







Meteoroloji'den Ramazan Bayramı için yayımlanan hava tahmin raporunda, bayram tatili süresince bazı merkezlerdeki en yüksek hava sıcaklıklarının Ankara, İstanbul ve Afyonkarahisar'da 30-33; İzmir, Aydın, Manisa, Adana ve Antalya'da 35-39; Samsun, Trabzon ve Erzurum'da 25-28; Diyarbakır ve Şanlıurfa'da ise 39-42 dereceler arasında seyredeceğinin tahmin edildiği belirtildi.







kaynak:haberler