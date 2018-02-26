METEROLOJİ'DEN İSTANBUL'A BİR UYARI DAHA! ÖNCE KAR, SONRA BUZ
Karın ne zaman yağacağı merak konusu olan İstanbul için Meteoroloji Genel Müdürlüğü bir uyarı daha yaptı. Vatandaşlar Çarşamba günü beklenen kar yağışı ve buzlanma için uyarıldı.
İstanbul'da Çarşamba akşamı başlayacak karla karışık yağmurun kara dönmesi ve gece saatlerinde de buzlanma olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "İstanbul'da bu akşam saatlerinde yağmurlu, yarın ) öğleden sonra aralıklı hafif sağanak yağışlı bir havanın hakim olması beklenirken, Çarşamba günü sabah ilk saatlerden itibaren İstanbul'un yeni sistemin etkisi altına gireceği ve gün boyu zaman zaman kuvvetli olması beklenen sağanak yağışların, akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışına döneceği tahmin edilmektedir" denildi.
AKŞAM SAATLERİNDE YAĞIŞ KARA DÖNECEK
Kar yağışının perşembe sabah saatlerine kadar etkili olacağı belirtilen açıklamada, "Kar yağışının yerini soğuk bir havaya bırakarak terk etmesi beklenmektedir. İstanbul'da Çarşamba gecesi, Perşembe günü ve Cuma sabah saatlerine kadar hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesi beklendiğinden buzlanma don olayı meydana geleceğinden trafik de meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadeleri yer aldı.
Kaynak: haberinburada
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