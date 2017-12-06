Meteorolojinin uyarısının ardından İstanbul'a ilk kar yağışı akşam saatlerinde düştü. İstanbulluları bir kez daha uyaran Meteoroloji, kar yağışının bugün de etkili olacağını belirtti.

Metoerolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da ilk kar yağışı akşam saatlerinde bazı bölgelerde etkisini gösterdi. Çekmeköy, Taşdelen Mahallesi'nde araçların üzerinde yaklaşık iki santimetre kalınlığında kar oluştu. Yağışlı hava bugün de etkisini gösterecek.

DÜN AKŞAM SAATLERİNDEN İTİBAREN ETKİLİ OLMAYA BAŞLADI

Meteorolojinin günler öncesinden belirttiği kar yağışı, İstanbul'da dün akşam saatlerinde düştü. Özellikle şehrin kuzey ve yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Kısa süre yağan kar yağışı nedeniyle Kuzey Marmara Oto Yolu Girişi bir anda beyaza büründü. Daha sonra yağan yağmurla birlikte az miktardaki kar eridi. Başakşehir Kayaşehir'de de gece saatlerinde kar yağışı başlarken, Çekmeköy, Taşdelen Mahallesi'nde araçların üzerinde yaklaşık iki santimetre kalınlığında kar oluştu. Bazı vatandaşlar araçların temizledi.

"KAR LASTİĞİ TAKTIRACAĞIZ"

Taşdelen'de yağan karın ardından aracını temizleyen Yunus Emre Tunç, "Yılın ilk karı yağdı. Araba temizlemek zor. Motoru falan zarar görüyor. Kışın iyi olmuyor. Mecburen arabayı çıkarmamak zorunda kalıyoruz. O yüzden üzerine kar toplamasın diye şu anda üzerini temizleyecektim. Kar lastiği taktıracağız. Hazır sayılmayız. Çünkü bir anda gelişti bir anda yağmaya başladı. Normalde bugün yağmurlu gösteriyor ama kar yağdı. bizde şok olduk" dedi.

BELEDİYE EKİPLERİ HAZIR BEKLİYOR

Meteoroloji tarafından İstanbul için yapılan kar yağışı uyarıları nedeniyle belediye ekipleri de önlemlerini arttırdı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler de ana yollarda oluşabilecek olumsuzluklara karşın kar küreme ve tuzlama araçları yerleştirdi.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

​Ankara: Parçalı çok bulutlu, hafif kar yağışlı 2

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı 7

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 9

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, zamanla kar yağışlı 4

Adana: Parçalı ve çok bulutlu 14

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu 13

Samsun: Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu 9

Trabzon: Parçalı, zamanla çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere yağmurlu, yüksekleri yer yer yoğun kar yağışlı 8

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı -2

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 8

Kaynak: haberinburada