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Metin Diyadin'in yeni takımı belli oldu

METİN DİYADİN'İN YENİ TAKIMI BELLİ OLDU

Akın Çorap Giresunspor'da teknik direktörlük görevine yeniden Metin Diyadin getirildi.

Tarih : 26 Şubat 2018, 20:30
Puan Ver : Metin Diyadin'in Yeni Takımı Belli Oldu(5/10)1

Akın Çorap Giresunspor'da teknik direktörlük görevine yeniden Metin Diyadin getirildi. Diyadin, 4 Şubat tarihinde alınan kötü sonuçların ardından Akın Çorap Giresunspor'daki görevinden istifa etmişti.

ELAZIĞSPOR MAÇI SONRASI YILMAZ VURAL'IN GÖREVİNE SON VERİLMİŞTİ

Akın Çorap Giresunspor sezona başladığı ve ikinci yarının üçüncü haftasında İstanbulspor ile oynadığı karşılaşmanın sonunda yollarını ayırdığı teknik direktör Metin Diyadin'i yeniden takımın başına getirdi. Diyadin'in istifası sonrası göreve gelen Yılmaz Vural, 3 maçta da puan alamamıştı. Elazığspor ile oynanan karşılaşma sonrasında Yılmaz Vural'ın görevine son veren yönetim göreve yeniden Metin Diyadin'i getirdi. 1.5 yıllığına sözleşme imzalayan Metin Diyadin, cuma akşamı oynanacak Gazişehir Gaziantep maçında takımın başında sahada olacak.

4 Şubat tarihinde alınan kötü sonuçların ardından Akın Çorap Giresunspor'daki görevinden istifa eden Metin Diyadin, 22 gün sonra yeniden geri dönmüş oldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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