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Metin Hara cesur pozlarına onay verdi, Adriana paylaştı

METİN HARA CESUR POZLARINA ONAY VERDİ, ADRİANA PAYLAŞTI

Yazar Metin Hara ile aşk yaşayan Adriana Lima, reklam yüzü olduğu markanın çekimlerinde verdiği cesur pozları Hara'dan onay alarak paylaştı.

Tarih : 25 Nisan 2018, 13:20
Puan Ver : Metin Hara Cesur Pozlarına Onay Verdi, Adriana Paylaştı(7/10)3

Yaptığı bir açıklamada "Çıplak fotoğraf paylaşmayacağım" diyen Adriana Lima, reklam yüzü olduğu marka için New York sokaklarından cesur pozlar verdi. Çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan Lima'nın sevgilisinden onay aldığı iddia edidi.

"MESAJI AÇIK VE NET

"Çıplak fotoğraf paylaşmayacağım" diyen Lima'nın kararında Metin Hara'nın etkisi olduğu konuşuldu. Konu üzerine açıklama yapan Metin Hara, "Benim yaklaşımıma zerre kadar oturmayan, tamamen kurgusal bir söylem. Paylaşımı o değil aslında, mesajı açık ve net: Herhangi bir neden olmadan, sadece soyunmak için soyunmayacağım.

Aslında bir kadının son derece değerli bir şekilde, kadının metalaştırılmasında duyduğu rahatsızlığın hikayesi" dedi.

İşte Adriana Lima'nın çekimlerde verdiği pozlar...

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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