METİN HARA VE ADRİANA LİMA ÇİFTİ HAVUZ KENERINDA ROMANTİZM YAPTI
Dünyaca ünlü model Adriana Lima ile Türk yazar Metin Hara kameralara yine yakalandı. Çiftin bu sefer de havuz başında birbirlerini öperken görüntüleri çıktı.
Victoria Secret meleklerinden, Brezilyalı manken Adriana Lima ile yazar ve kişisel gelişim uzmanı Metin Hara'nın aşk yaşamaya başladığı önceki gün ortaya çıkmıştı. Çiftin sürekli öpüşürken yakalanmasına bir yenisi daha eklendi. Havuz başında güneşlenen Adriana'yı sevgilisi öpmelere doyamadı.
İKİLİ BAŞBAŞA YEMEK YEDİ
Adriana Lima ve erkek arkadaşı Metin Hara, konakladıkları Dereköy Mahallesi'ndeki çiftlik evinden akşam yemeği için bir araçla ayrıldı. Bodrum'un "sosyetik plajı" olarak bilinen Göltürkbükü Mahallesi'ne geçen Lima ve beraberindekiler, denize sıfır sahildeki lüks bir restoranda yemek yedi.
GÖRÜNTÜLENMEMEK İÇİN KORUMALAR SEFERBER OLDU
Adriana Lima ve Metin Hara, restoranda yaklaşık 3 saat kaldı. Lima'nın korumaları, görüntü ve fotoğraf almaya çalışan magazin basınına zaman zaman tepki gösterdi. Gece geç saatlerde restorandan ayrılan ikilinin korumaları, kendilerini takip eden gazetecilere yakalanmamak için yoğun çaba sarf etti. Lima ve Hara, daha sonra VIP araçla konakladıkları çiftlik evine geldi. Araçtan inen ikili, gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.
TERÖR ESTİRDİLER
Taze aşıklar, erken saatlerde de habercileri 1 saat 45 dakika peşlerinde koşturdu. Türkbükü çevresinde otomobille 5 tur attılar. 140 kilometre hızla gidip kırmızı ışıkta durmadılar, terör estirdiler. Bu arada habercilerin aracı kaza yaptı.
TURA ÇIKACAKLAR
Adriana Lima ile Metin Hara villanın bahçesinde dudak dudağa görüntülendiler. Tüm gün sarmaş dolaş olan sevgililer yat kiralayıp önce Gökova sonra da Yunan Adaları'nı gezecek.
Kaynak: haberinburada
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