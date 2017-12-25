Terim Neşteri Vurdu, İşte İlk Giden İsim
Başbakan Yardımcısı Şimşek: Trafik Sigortasında Tavan Fiyat 2018'de De Devam Edecek
Metin Oktay'la Aynı Dönemde Oynayan Samim Uygun, Hayatını Kaybetti
Arkadaşlarına Gönderdikleri Hediyelik Cennet Elması Beğenilince İhracata Başladılar
Göztepeli Jahovic'in Hakemi Taklit Etmesi Sosyal Medyayı Salladı
Askerin Yemeğini Artık Kamu Kuruluşları Karşılayacak
Epdk, Kahramanmaraş'ta Petrol Rafinerisi Kurulması İçin Onay Verdi
Partide Fotoğrafları Çıkan Hakem, Gs- Buca Maçını Yönetecek
Acun Ilıcalı, Erzurum'a Yatırım Yapan Tv8'in Eski Patronuna Teşekkür Etti
Dolar Çakıldı, Borsa Yükseldi
Terim Gelirse Aralık'ta Denize Atlarım Diyen Genç, Sözünü Tuttu
Galatasaray Taraftarının Günlerce Beklediği Diarra, Artık Bedava
Ozan'ın Fenerbahçe Kariyeri Sona Erdi
Feyenoord: Robin Van Persie'yi İstiyoruz
Başbakan'dan Asgari Ücretle İlgili Sürpriz Görüşme
Antalyasporlu Sakıb Aytaç, Trabzonspor'la Ön Görüşme Yaptığını İtiraf Etti
2018'de Cazibe Merkezlerine 2 Milyar Lira Ayrıldı
Emirates'in Tunus'a İnişi Yasaklandı
Beşiktaş Bermuda Şeytan Üçgeninde Kayboldu
Beşiktaş Acil Eylem Planı Hazırladı, Quaresma Kulübeye Dönüyor

Metin Oktay'la Aynı Dönemde Oynayan Samim Uygun, Hayatını Kaybetti

METİN OKTAY'LA AYNI DÖNEMDE OYNAYAN SAMİM UYGUN, HAYATINI KAYBETTİ

Galatasaray'da 1960'lı yıllarda forma giyen 78 yaşındaki Samim Uygun Fethiye'de hayatını kaybetti. Uygun, Metin Oktay'lı kadronun değişmez ismiydi.

Tarih : 25 Aralık 2017, 18:10
Puan Ver : Metin Oktay'la Aynı Dönemde Oynayan Samim Uygun, Hayatını Kaybetti(7/10)3

Galatasaray'da 1960'lı yıllarda forma giyen Samim Uygun (78) Fethiye'de hayatını kaybetti. 1939 İstanbul doğumlu eski futbolcu Samim Uygun, 1959-60 sezonunda teknik direktör Remondini döneminde sarı-kırmızılı kulübe orta saha oyuncu olarak transfer edildi. Uygun, 1960-61 sezonunda teknik direktör Gündüz Kılıç döneminde o zamanki adıyla Milli Lig'de Galatasaray'ın 10 kişi kalıp Fenerbahçe'yi deplasmanda 5-0 mağlup ettiği unutulmaz derbide de görev aldı. Metin Oktay'ın 4 gol attığı derbide Samim Uygun da başarılı futboluyla alkış topladı.

METİN OKTAY İLE AYNI DÖNEMDE OYNADI

Çalışkan, defansif ve ofansif yönüyle tanınan Samim Uygun, kariyeri boyunca attığı kritik gollerle ve yaptığı şık asistlerle futbolseverlerin gönlünde yer etmişti. Galatasaray'ın Metin Oktay'lı unutulmaz kadrosunun değişmez ismi Samim Uygun, 4 kez A Milli Takım forması giydi. Futbol hayatı boyunca hiç sarı ya da kırmızı kart görmeyen Uygun, kariyerinde 10 gole imza attı. Samim Uygun ayrıca 800-1500 metre atletizm yarışlarında İstanbul birincilikleri ve Türkiye ikincilikleri de kazandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Metin  Oktay  La  Aynı  Dönemde  Oynayan  Samim  Uygun  Hayatını  Kaybetti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER