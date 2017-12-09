METOROLOJİ UYARDI: İSTANBUL'A FIRTINA GELİYOR!
Meteoroloji haftasonu İstanbul'da fırtına beklendiğini duyurdu. Bugün öğle saatlerinden itibaren etkili olacağı belirtilen fırtınanın Pazar günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Meteoroloji'den fırtına uyarısı gelmeye devam ediyor. Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, İzmir çevreleri, zamanla Ege kıyıları ve Çanakkale çevreleri ile gece saatlerinde Antalya, Edirne ve Kırklareli'nin yağmurlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
PAZAR ÖĞLE SAATLERİNDEN SONRA SONA ERECEK
Meteoroloji haftasonu İstanbul'da fırtına beklendiğini duyurdu.
Marmara'da 09.12.2017 Cumartesi günü öğle saatlerinden itibaren fırtınamsı (40-60 km/sa) rüzgar şeklinde esecek olan rüzgarın Pazar günü ilk saatlerden itibaren batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (60-75km/saat) fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın 10.12.2017 Pazar günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
EGE'DE NELER OLACAK
Ege'de rüzgarın; 09.12.2017 Cumartesi günü kuzeyinde akşam saatlerinden sonra, 10.12.2017 Pazar günü ilk saatlerden itibaren Orta Ege'de güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (60-75km/saat) fırtına, yer yer 9 kuvvetinde (90 km/saat) kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın 10.12.2017 Pazar günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
KARADENİZ BÖLGESİ
Batı Karadeniz'de rüzgarın; 10.12.2017 Pazar günü ilk saatlerden batı ve güneybatı, zamanla kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (60-75km/saat) fırtına, yer yer 9 kuvvetinde (90 km/saat) kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın aynı günün akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Doğu Karadeniz'in batısında rüzgarın; 10.12.2017 Pazar günü akşam saatlerinden itibaren batı ve güneybatı, zamanla kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (60-75km/saat) fırtına, yer yer 9 kuvvetinde (90 km/saat) kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın 11.12.2017 Pazartesi günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?Salı gecesi ve çarşamba günü İstanbul'un yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı şehri terk etti. Meteoroloji ve AKOM'un tahminlerine göre önümüzdeki günlerde İstanbul'da kar yağışı beklenmiyor.
YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI
Meteoroloji'den Rize, Artvin ve Ardahan için yoğun kar yağışı uyarısı geldi. Açıklamada, "Meydana gelebilecek olumsuzluklara (çığ riski, yoğun kar yağışından dolayı ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı, vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.
Kaynak: haberinburada
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