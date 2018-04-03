METRELERCE KUYRUK OLUŞTU! ÜNLÜ KUYUMCUYA BÜYÜK VEFA
75 yaşında kansere yenik düşerek hayatını kaybeden ünlü kuyumcu Sait Koç'un cenaze töreninde yakınları taziye için metrelerce kuyruk oluşturdu.
Tedavi gördüğü hastanede 75 yaşında kansere yenik düşen İstanbul'un en köklü kuyumcularından Sait Koç son yolculuğuna uğurlandı.
METRELERCE KUYRUK OLUŞTU
Sait Koç için Topkapı Kozlu Süryani Kadim Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Cenazede, Koç'un oğulları Ersan Koç ve Sami Serkan Koç ile eşi Sabah Koç taziyeleri kabul etti. Taziyeye gelenler metrelerce kuyruk oluşturdu.
ÜNLÜ SİMALAR CENAZEYE AKIN ETTİ
Sait Koç'un cenazesine gelenler, Süryani Kadim Mezarlığı önünde metrelerce kuyruk oluşturdu. Cenaze törenine Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı İmam Altınbaş, Galatasaraylı futbolcu Hakan Balta ve eşi Derya Balta, modacı Nur Yerlitaş, avukat Rahmi Özkan ile yakınları ve sevenleri katıldı. Sait Koç cenaze töreninin ardından Süryani Kadim Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Kaynak: haberinburada
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