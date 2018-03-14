Şenol Güneş'ten İddialı Sözler: Oyun Olarak Kaybetmedik
Eski Tv Sunucusu, Trump'ın Yeni Başdanışmanı Oldu
511 Milyonla Ortadan Kaybolmuştu! Çiftlikbank'ın Ceo'su Rapçı Çıktı
Hdp'li Vekile Meclis'te Tokat Gibi Cevap: Savaş Değil Terörle Mücadele
Beşiktaş-Bayern Münih Maçında Sahaya Kedi Girdi
Bayernli Futbolcular Maç Sonu Beşiktaş Taraftarını Alkışladı
Teşekkürler Beşiktaş, Bize Bu Gururu Yaşattığın İçin
85 Bin Kişiye Amerika'da Çalışma Fırsatı! Başvurular Başladı
Helin'i Acımadan Katleden Cani, Mahkemede Gülerek Savunma Yaptı
Bayern Münih'ten Beşiktaş Paylaşımı
Amasya Şehidini Uğurladı! Cenaze Törenine Binlerce Kişi Katıldı
Akdeniz'de Gerilimini Düşürecek Açıklama: Türkiye İle Temas Halindeyiz
Erdoğan'dan '3. Dünya Savaşı' Çıkışı: Her Şeye Hazır Olacağız!
Beşiktaş-Bayern Münih Maçında Büyük Sürpriz! Almanlar Ölçüm Yaptı
Tıp Bayramı'nda Erdoğan'dan Sert Sözler: Teröristten Farkları Yok!
Barzani'den Pkk Operasyonuna Destek Sinyali: Anlaşmalara Bağlıyız!
Zorlu Mücadelede 11'ler Belli Oldu! İşte Sürpriz Kadrolar
Liseli Gençlerin Boş Konteynerdaki Bonzai Partisi Hastanede Bitti
Alex De Souza Net Konuştu: Seçimin Bir Parçası Değilim
Görüntüler Afrin'den! Hainler Sivillerin Yoluna Hendek Kazmaya Başladı

Metro Asansöründen Atmaya Çalıştıkları Engelli Vatandaşa Çok Ağır Sözler

METRO ASANSÖRÜNDEN ATMAYA ÇALIŞTIKLARI ENGELLİ VATANDAŞA ÇOK AĞIR SÖZLER

İstanbul'da metroya inen asansörü kullanan iki turist, tekerlekli sandalyedeki adama, "Allah da biliyormuş, seni o koltukta bırakmış" dedi. İranlı turistlerin bu sözleri çevredekilerin tepkisini çekti.

Tarih : 14 Mart 2018, 13:10
Puan Ver : Metro Asansöründen Atmaya Çalıştıkları Engelli Vatandaşa Çok Ağır Sözler(9/10)5

İstanbul'da bulunan Taksim metrosunda asansörü kullanmak isteyen engelli vatandaşı dışarı çıkarmaya çalışanların görüntüsü büyük tepki çekerken, asansördeki bir kadının sarf ettiği sözler tüm yaşananların önüne geçti.

ENGELLİ ASANSÖRÜNDEN ENGELLİYİ İNDİRMEK İSTEDİLER

Engelli vatandaşın tartıştığı İranlı iki turist kadın önce asansörden inmek istemedi, daha sonra polisin da olaya müdahil olmasıyla kadınlar asansörden inerek yürüyen merdivenlere yöneldi.

"ALLAH DA BİLİYORMUŞ..."

Engellilerin kullanımına tahsis edilen asansörden inen kadınlardan biri olay yerinde uzaklaşırken, "Allah da biliyormuş, seni o koltukta bırakmış" sözlerini sarf etti. Turist kadının sözleri büyük tepki çekti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Metro  Asansöründen  Atmaya  Çalıştıkları  Engelli  Vatandaşa  Çok  Ağır  Sözler    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER