METRO İSTASYONUNUN YÜRÜYEN MERDİVENİ ÇÖKMÜŞTÜ! KORKUNÇ KAZANIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Maslak İTÜ Ayazağa Metro İstasyonu'nda yürüyen merdivenlerin çöktüğü kazada onlarca kişi düşmüş bir kişi de yaralanmıştı. Korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı.
Maslak İTÜ Ayazağa Metro İstasyonu'nda 27 Şubat'ta meydana gelen ve bir kişinin yaralandığı yürüyen merdivenin çökme anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde çok sayıda kişinin kazadan kıl payı kurtulduğu görülüyor.
YÜRÜYEN MERDİVENLER ÇÖKÜNCE BİR KİŞİ BOŞLUĞA DÜŞMÜŞTÜ
27 Şubat'ta İTÜ Ayazağa Metro İstasyonu'nda meydana gelen olayda yürüyen merdivenlerin çökmesi sonucu bir kişi, oluşan boşluğa düşerek yaralanmıştı. İtfaiye ekiplerinin bir saat süren çalışmaları sonucu kurtarılan Mehmet Ali Erik, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılmıştı. Saat 17.30 sıralarında meydana gelen olayın güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildiği ortaya çıktı.
SIKIŞMAKTAN SANİYELERLE KURTULDULAR
Görüntülerde, çok sayıda kişinin çalışmayan yürüyen merdivenden aşağı doğru yürüdüğü görülürken, duran merdivenlerin aniden hareket etmesi üzerine birçok kişinin düştüğü görülüyor. Mehmet Ali Erik'in de boşluğa düşerek kaybolduğu kameraya yansıyor.
BİR SAATLİK ÇALIŞMA SONUCU KURTARILDI
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, bir saatlik çalışmanın ardından Erik'i kurtardı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Erik, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına aldı.
Kaynak: haberinburada
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