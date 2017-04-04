METRO SALDIRGANININ KİMLİĞİ BELLİ OLDU
Rusya'nın St. Petersburg metrosunda dün meydana gelen ve 10 kişinin öldüğü saldırıyı gerçekleştiren kişinin Kırgız vatandaşı olduğu duyuruldu.
Rusya'nın St. Petersburg metrosunda dün meydana gelen ve 10 kişinin öldüğü saldırıyı gerçekleştiren kişinin Kırgız vatandaşı olduğu duyuruldu.
kaynak:haberler
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