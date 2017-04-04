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metro saldırganının kimliği belli oldu

METRO SALDIRGANININ KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Rusya'nın St. Petersburg metrosunda dün meydana gelen ve 10 kişinin öldüğü saldırıyı gerçekleştiren kişinin Kırgız vatandaşı olduğu duyuruldu.

Tarih : 04 Nisan 2017, 09:29
Puan Ver : Metro Saldırganının Kimliği Belli Oldu(5/10)5


 Rusya'nın St. Petersburg metrosunda dün meydana gelen ve 10 kişinin öldüğü saldırıyı gerçekleştiren kişinin Kırgız vatandaşı olduğu duyuruldu.



 



kaynak:haberler








Etiketler: Metro  Saldırganının  Kimliği  Belli  Oldu    haber

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