Yeniden Doğacağına İnanıyordu! Annesinin Cesedini 3 Yıl Dondurucuda Sakladı
Meryem Uzerli, Yaptırdığı Estetikle Başka Biri Oldu
Üniversite Katliamında Hayatını Kaybeden Akademisyenin Ailesi: Eskişehir Hakkım Haram Olsun
Ve İlk Adım Atıldı! Kimyasal Hadım Ceza Kanunu'na Giriyor
4 Akademisyeni Katleden Cani Ve Eşi Böyle Görüntülendi
Yanan Hastanede Tehlike Bitmiyor! Düşen Kaplama Malzemeleri Panik Yarattı
Anket Sonrası Cenk Tosun Çılgınlığı Başladı
Kanser Tedavisi Gören Emekli Polis Başmüfettişi Otoparkta Başına Ateş Edip İntihar Etti
Son Dakika! Dışişleri, Abd İle Yürüttüğü Münbiç Görüşmelerini Askıya Aldı
Liseli Kız Dehşet Saçtı! Önce Kendi Kafasına Sıktı Sonra Öğrencileri Tehdit Etti
İstanbul'da Korkutan Yangın! Aydos Ormanları Cayır Cayır Yanıyor
Borsa İntiharı! Birçok Kişinin Canını Yaktım Deyip Canına Kıydı
Doğu Karadeniz'de Pkk'ya Dev Operasyon! Teröristler Didik Didik Aranıyor
İneğini Satıp Gittiği Japonya'da Hava Yolu Şirketi Kurdu
Tatlıses'ten Oğlunu Askere Gönder Diyen Demet Akalın'a Yanıt Geldi
Savaş Havaya Sıçradı! Siparişler İptal Edilebilir
Şaka Değil Gerçek! Balıklıgöl, 9 Milyon Liraya Satışa Çıkarıldı
Zabıtadan Baskın! Tonlarca Küflenmiş Midye Ele Geçirildi
Trafikteki 'çakar' Terörüne Valilik El Attı: Sökülecek
Metro Trafosunda Yangın: 1 Kişinin Cesedine Ulaşıldı

METRO TRAFOSUNDA YANGIN: 1 KİŞİNİN CESEDİNE ULAŞILDI


Metro Trafosunda Yangın: 1 Kişinin Cesedine Ulaşıldı
Tarih : 06 Nisan 2018, 14:30
Puan Ver : Metro Trafosunda Yangın: 1 Kişinin Cesedine Ulaşıldı(5/10)1

İstanbul Ümraniye'de bulunan Dudullu Metro Trafo merkezinde yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye müdahale etti ve alevler kontrol altına alındı.

YARIM SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Yangın saat 12.30 sıralarında başladı. Dudullu'da bulunan trafo merkezinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Ümraniye, Dudullu ve Yenidoğan itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye yaklaşık yarım saat süren çalışmaların ardından yangını güçlükle kontrol altına aldı.

1 CENAZEYE ULAŞILDI

İçeriye giren ekipler hayatını kaybeden bir kişinin cenazesini buldu. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. İtfaiyenin soğutma çalışmaları devam ediyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Metro  Trafosunda  Yangın  1  Kişinin  Cesedine  Ulaşıldı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER