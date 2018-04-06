METRO TRAFOSUNDA YANGIN: 1 KİŞİNİN CESEDİNE ULAŞILDI
İstanbul Ümraniye'de bulunan Dudullu Metro Trafo merkezinde yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye müdahale etti ve alevler kontrol altına alındı.
YARIM SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ
Yangın saat 12.30 sıralarında başladı. Dudullu'da bulunan trafo merkezinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Ümraniye, Dudullu ve Yenidoğan itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye yaklaşık yarım saat süren çalışmaların ardından yangını güçlükle kontrol altına aldı.
1 CENAZEYE ULAŞILDI
İçeriye giren ekipler hayatını kaybeden bir kişinin cenazesini buldu. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. İtfaiyenin soğutma çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: haberinburada
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