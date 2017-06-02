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METROBÜS ARIZALANDI, İSTANBULLU YOLLARA DÜŞTÜ


METROBÜS ARIZALANDI, İSTANBULLU YOLLARA DÜŞTÜ
Tarih : 02 Haziran 2017, 10:11
Puan Ver : Metrobüs Arızalandı, İstanbullu Yollara Düştü(8/10)8


 İstanbul Çağlayan'da bir metrobüs arıza yapınca arkada çok sayıda metrobüs de durmak zorunda kaldı. Yolcular yürüyerek bir sonraki istasyona ulaşmaya çalıştı.Yürümekten başka çaresi kalmayan vatandaşlar sosyal medyadan tepki gösterip fotoğraf paylaştı.



GÖREVLİLER İTTİRDİ, VATANDAŞ YARDIM ETTİ



Arızalı metrobüs bazı görevliler tarafından iterek hareket ettirilmek istendi.



 



kaynak:haberler






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