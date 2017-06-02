

İstanbul Çağlayan'da bir metrobüs arıza yapınca arkada çok sayıda metrobüs de durmak zorunda kaldı. Yolcular yürüyerek bir sonraki istasyona ulaşmaya çalıştı.Yürümekten başka çaresi kalmayan vatandaşlar sosyal medyadan tepki gösterip fotoğraf paylaştı.



GÖREVLİLER İTTİRDİ, VATANDAŞ YARDIM ETTİ



Arızalı metrobüs bazı görevliler tarafından iterek hareket ettirilmek istendi.







kaynak:haberler