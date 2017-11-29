Metrobüs durağında çıkan kavgada yakılan ve tinerci olduğu iddia edilen gençle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Yanan çocuğun yardım çığlıkları ve çırpınışları kameraya yansıyor.

Mecidiyeköy metrobüs durağında çıkan kavgada yakılan kişi, çevredekilerin müdahalesiyle söndürüldü. O anlar bir amatör kamera tarafından görüntülendi.

"NE YAPIYORSUN ÇOCUĞU YAKTIN"

Görüntüler amatör kamera tarafından geçtiğimiz günlerde Mecidiyeköy metrobüs durağında kaydedildi. Görüntülerde, pantolonu alev almış yerde "Yanıyorum" diye kıvranan bir kişi ile onu montları ve suyla söndürmeye çalışan kişiler var. Bu sırada "Ne yapıyorsun çocuğu yaktın" diye sesler yükseliyor. Yerdeki kişinin alev alan pantolonu kısa sürede söndürülüyor.

"BENİMLE UĞRAŞMA YAKARIM"

Bu sırada "Bak benimle uğraşma yakarım" şeklinde bağırma duyuluyor; daha sonra da video kaydı sona eriyor.

Kaynak: haberinburada