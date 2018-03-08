'dayak Yiyen Kadın Şükretsin' Sözüne Erdoğan'dan Sert Tepki
Hdp'li Sarıyıldız'dan Bm'ye, Baştan Aşağı Yalan Afrin Mektubu
Trabzonspor'a Kötü Haber! Tahkim Kurulu Onadı
Altınordu 3 Puanı 3 Golle Aldı
Roketsan'ın Ürettiği Füzelerin Test Atışları Yapıldı
Türkiye-Almanya Arasındaki Krizi Çözen İsim Koltuğu Kaptırdı!
Seçim İttifakı Düzenlemesi Anayasa Komisyonunda Kabul Edildi
Teröristlerin Sivilleri Katletme Hazırlığını Tsk Görüntüledi
Medipol Başakşehir'e Çifte Darbe!
Hagi: Psg Gibi Takımları Çalıştırabilirim
Afrin'in 'kuzey Kilidi' Açıldı, Öcalan Posteri Böyle Yıkıldı
Erkek Çocukla Cinsel İlişkiye Giren Başsavcı Vekili Tutuklandı
Rekabet Kurulundan Vestel'e Soruşturma
Hızla Gelen Ölüm! Lüks Otomobilin Kadranı 190 Kilometrede Takılı Kaldı
Son Dakika! Fetö Davasında Atilla Taş 3 Yıl 1 Ay 15 Gün Hapis Cezası Aldı
Pfdk, Beşiktaş Ve Galatasaray'a Para Cezası Verdi
Otobüs Şoförünün 12.33'te Tahliye Edilmesinin Nedeni Belli Oldu
Chp'nin Seçim Güvenliği Heyetini Geri Çeviren Mhp'den Açıklama: Cumhur İttifakı'nın Prensiplerine Bağlıyız
Sera Ve Meyve Bahçeleri İçindeki 8 Baraka Ev Ateşe Verildi
Cezaevi Firarileri, Husumetlilleri Sanıp Yanlış Evi Kurşunladı

Metrobüs durağında kabus! 25 dakika boyunca asansörde mahsur kaldı

METROBÜS DURAĞINDA KABUS! 25 DAKİKA BOYUNCA ASANSÖRDE MAHSUR KALDI

Bahçelievler metrobüs durağındaki asansör arızalanınca çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan 12 kişi asansörde mahsur kaldı. Ekipler, mahsur kalanları 25 dakika sonra kurtardı.

Tarih : 08 Mart 2018, 12:30
Puan Ver : Metrobüs Durağında Kabus! 25 Dakika Boyunca Asansörde Mahsur Kaldı(5/10)1

İstanbul Bahçelievler Metrobüs durağında asansörde yaklaşık 25 dakika mahsur kalan çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan 12 kişi, asansör bakım ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

12 KİŞİ ASANSÖRDE MAHSUR KALDI

Olay, dün saat 16.30 sırlarında Bahçelievler Metrobüs Durağından meydana geldi. Metrorbüs durağındaki üst geçide çıkan asansör arızalanınca çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan 12 kişi asansörde mahsur kaldı.

25 DAKİKA SONRA KURTARILDILAR

Bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve asansör bakım ekipleri sevk edildi. Ekiplerin, çalışması sonucu yaklaşık 25 dakika asansörde mahsur kalan 12 kişi kurtarıldı.

"KORKTUK, FENALIK GEÇİRENLER OLDU"

Mahsur kalanlar, kurtarılmalarının ardından yaptıkları açıklamada korktuklarını ve fenalık geçirenlerin olduğunu söylediler.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Metrobüs  Durağında  Kabus  25  Dakika  Boyunca  Asansörde  Mahsur  Kaldı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER