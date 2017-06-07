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METROBÜS DURAĞINDA TİNERCİ DEHŞETİ


METROBÜS DURAĞINDA TİNERCİ DEHŞETİ
Tarih : 07 Haziran 2017, 09:07
Puan Ver : Metrobüs Durağında Tinerci Dehşeti(7/10)4


İstanbul'da en yoğun metrobüs istasyonlarından Edirnekapı'da bir vatandaş kimliği belirsiz bir madde bağımlısı tarafından bıçaklandı. Koluna aldığı bıçak darbesiyle bir anda kanlar içinde kalan A.Ç. (45) hastaneye kaldırılırken, saldırgan metrobüse binip kaçtı.



Olay önceki akşam saatlerinde meydana geldi. Mecidiyeköy istikametine gitmek üzere metrobüsün Edirnekapı durağına gelen A.Ç. ile kimliği belirsiz ve görgü tanıklarının iddiasına göre madde bağımlısı olduğu belirtilen bir kişi arasında sözlü tartışma yaşandı. Durakta bulunan güvenlik görevlisi araya girip tartışmayı bitirmek istedi ancak başaramadı. Durağın iç kısmına doğru geçen A.Ç.'nin peşinden gelen zanlı, cebinden çıkardığı bıçağı bir anda adamın koluna saplayıp kaçtı. Kanlar içinde kalan A.Ç. neye uğradığını anlayamadı. "Ben bıraktım gidiyordum, arkamdan geldi bıçağı taktı" diyen A.Ç.'nin kanamasının durması için ilk müdahaleyi diğer yolcular yaptı. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Metrobüs  Durağında  Tinerci  Dehşeti    haber

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