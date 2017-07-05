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Metrobüs Seferlerine Bonzai Engeli!
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METROBÜS SEFERLERİNE BONZAİ ENGELİ!


METROBÜS SEFERLERİNE BONZAİ ENGELİ!
Tarih : 05 Temmuz 2017, 10:49
Puan Ver : Metrobüs Seferlerine Bonzai Engeli!(9/10)11


Bağımlı genç ile sağlık ekipleri arasındaki konuşma dakikalar sürdü. "Vallahi bir şey yok ya" diyerek kendisini götürmeye gelen ambulansa binmemek için direnen genç, ambulans metrobüs hattının Söğütlüçeşme istikametinde bekleme yapması nedeniyle metrobüsler sıralandı.



Olay, Şişli'de bulunan Çağlayan Metrobüs Durağı'nda dün akşam üzeri meydana geldi. Durak içerisinde bir bankın yanında yerde baygın halde yatan genç, vatandaşların dikkatini çekti. Vatandaşların uyarısıyla, güvenlik görevlileri devreye girerek, 112 Acil Servis'e ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaparak, uyuşturucu madde bonzai kullandığı için bayıldığı öne sürülen gence ilk müdahaleyi metrobüs durağında yaptı. Müdahale sonucu

ayıltılan ve bir banka oturtulan genç, ambulansa binmemek için direndi. Agresif tavırlar sergileyen genç, tedavi olmayı reddetti.



 



 



 



 



 



kaynak:mynet








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