Türk Futbolunda Tarihi Protesto: 90 Takım Maça Çıkmayacak
Ölü Olduklarını Düşünüyorlar! Çok Nadir Görülen Bir Hastalık: Yaşayan Ölü Sendromu
Gs Başkanı Dursun Özbek: Fatih Terim'le Görüşmedik
Kediye İşkence Eden Asker Serbest Bırakıldı!
İstanbul'da 5 Bin Polisin Katıldığı Helikopter Destekli Huzur Operasyonu Düzenlendi
Devrik Liderin Öldürüldüğü Yemen'de Orduya Acil Operasyon Talimatı
Meclis Başkanı, Kılıçdaroğlu'nun İddialarıyla İlgili İlk Kez Konuştu
Ahmet Çakar: Ergün Penbe, Galatasaray'da Fatih Terim'in Yardımcısı Olacak
Ak Parti Sözcüsü Mahir Ünal: Seçim İttifakı Düzenlemesi Gündemimizde Yok
İkizler, Brad Pitt'e Benzemek İçin Defalarca Ameliyat Masasına Yattı, 160 Bin Lira Harcadı
Ak Parti'den Kılıçdaroğlu Kararı: Açıklayacağı Belgeler Gündemimizde Olmayacak
Erzincan'dan Sonra Şimdi De Ankara! Kediyi Tekmeleyerek Uzaklaştırmaya Çalıştı
Yahudilere Hakaret Eden Ümit Özat: Yanlış Anlaşıldım
İstanbul'u Kümülonimbus Sardı, Uçaklar Yakıt Kritiğine Girdi
Şırnak'ta Kuyuya Düşen 3 Kişinin Cansız Bedenine Ulaşıldı
İstanbul Banliyö Hattında Günde 1,5 Milyon Yolcu Taşınacak
Toys R Us, 26 Mağazasını Kapatıyor
Ayrıldığı Sevgilisinin Çıplak Fotoğraflarını Onun Adına Açtığı Hesapta Paylaştı
Chp Kılıçdaroğlu'nun Gösterdiği Belgeleri Savcılığa Teslim Etti
Şimşek: Enflasyonda Aralıktan İtibaren Kalıcı Düşüş Başlayacak

Metrobüs Yoluna TIR Devrildi: 1'i Ağır, 3 Yaralı

METROBÜS YOLUNA TIR DEVRİLDİ: 1'İ AĞIR, 3 YARALI

Küçükçekmece'de TIR, metrobüs yoluna devrildi. Kazada 1'i ağır, 3 kişi yaralanırken D-100 karayolu da bir süre kapatıldı.

Tarih : 04 Aralık 2017, 08:40
Puan Ver : Metrobüs Yoluna Tır Devrildi: 1'i Ağır, 3 Yaralı(10/10)6

İstanbul Küçükçekmece'de TIR'ın Metrobüs yoluna devrildiği kazada 1'i ağır, 3 kişi yaralandı.

YOL BİR SÜRE KAPATILDI

Kaza, saat 03.00 sıralarında Sefaköy Metrobüs durağının yakınında meydana geldi. İddiaya göre, 34 GT 775 plakalı otomobiliyle trafikte makas atarak ilerleyen Mehmet Baytar, Sefaköy Metrobüs durağı yakınında yağışında etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Önündeki makas atan otomobile çarpmamak için direksiyonu kıran 35 PEU 71 plakalı TIR'ın sürücüsü Tunay Kaya önce bariyerlere ardından da Baytar'ın kullandığı otomobile çarptıktan sonra Metrobüs yoluna girerek yan yattı. Metrobüs yoluna devrilen TIR'ın dorsesi yolun tamamen kapanmasına neden oldu. Kaza nedeniyle D-100 karayolu Ankara istikametine trafiğe kapatıldı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle trafik yan yoldan kontrollü olarak sağlandı.

1'İ AĞIR 3 YARALI

Devrilen TIR'dan kendi imkanlarıyla çıkan Tunay Kara ve 34 GT 775 plakalı otomobilin sürücüsü Mehmet Baytar hafif yaralanırken, otomobilde bulunan ve kimliği belirlenemeyen bir kadın da ağır yaralandı. Yaralılar çevrede bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İşte olay yerinden kareler:

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Metrobüs  Yoluna  Tır  Devrildi  1  İ  Ağır  3  Yaralı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER