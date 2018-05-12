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Metrobüste Taciz! Genç Kız, O Anı Anlattı: Bacağıma Dokununca Bağırdım
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Metrobüste taciz! Genç kız, o anı anlattı: Bacağıma dokununca bağırdım

METROBÜSTE TACİZ! GENÇ KIZ, O ANI ANLATTI: BACAĞIMA DOKUNUNCA BAĞIRDIM

Metrobüste tacize uğrayan 25 yaşındaki genç kız, o anları "Kalçama çarpmasını kaza sandım. Bacağıma dokununca bağırarak metrobüsten inmesini söyledim. Umursamazca 'Sen in' dedi." diyerek anlattı.

Tarih : 12 Mayıs 2018, 09:10
Puan Ver : Metrobüste Taciz! Genç Kız, O Anı Anlattı: Bacağıma Dokununca Bağırdım(7/10)3

İstanbul'da metrobüste Kübra G.'yi taciz eden Cengiz P., serbest bırakıldı. Kararın ardından harekete geçen genç kız, tacizci hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı.

"BACAĞIMA DOKUNUNCA BAĞIRDIM"

Mecidiyeköy'den Kadıköy'e gitmek için metrobüse binen 25 yaşındaki Kübra G., Cengiz P.'nin tacizine maruz kaldı. Olayı anlatan genç kız, "Kalçama çarpmasını kaza sandım. Bacağıma dokununca bağırarak metrobüsten inmesini söyledim. Umursamazca "Sen in" dedi. Zincirlikuyu'daki görevlilere durumu anlattım"dedi.

GENÇ KIZ, UZAKLAŞTIRMA KARARI ÇIKARTTIRDI

Gözaltına alınan Cengiz P.'nin serbest kaldığını öğrenen Kübra G., mahkemeye başvurarak koruma tedbiri talep etti. Mahkeme, Cengiz P.'nin 2 ay süreyle Kübra G.'nin ikametgahına yaklaşmamasına, şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama ve küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına karar verdi.(Kaynak: Akşam)

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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