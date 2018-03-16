Sürpriz Aşk! Güzel Oyuncu, Yeni Sevgilisiyle Öpüşürken Yakalandı
Hakan, Dün Akşam Hayatının Golünü Attı
Çiftlik Bank'ın Ceo'su Hakkında İlginç Detay: Bulaşıkçılık Yapıyormuş
İbrahim Kalın Duyurdu! Ünlü İsimler, Afrin İçin Bir Araya Gelecek
Galatasaray'dan Sürpriz Transfer
Estetik Yaptıran Hanife İsyan Ettirdi: Böylesi Sadece Türkiye'de Olur
Son Dakika! 11 Kişiye Mezar Olan Jetle İlgili İran'dan Açıklama
Ölümden Önce Son Bakış! Çığlıklar Atarak Gözden Kayboldular
Türkiye'den Ap'nin Afrin Kararına Tepki: Kabul Etmiyoruz
Uefa Avrupa Liginde Gecenin Sürprizi Lyon'dan!
İşte Alexis Sanchez'in Hayalindeki Takım
Mehmetçik, Racu'da Ypg'nin Ağır Silah İmalathanesini Ele Geçirdi
Borussia Dortmund'dan Buruk Veda!
Hakan Çalhanoğlu'nun Golü Milan'a Yetmedi
Metroda Başörtülü Kadına 'sen Yobazsın' Deyip Saldırdı!
Taraftarlarla Bir Araya Gelen Alex, Gözyaşlarını Tutamadı
Abd'de Üst Geçit Çöktü: 1 Ölü, 6 Yaralı
Sporting Lizbon, Uzatmalarda Turladı
Türkiye-Abd Arasında Suriye Toplantısının Tarihi Belli Oldu
Anadolu Efes, Almanya'da Brose Bamberg'e 88-79 Mağlup Oldu

Metroda başörtülü kadına 'sen yobazsın' deyip saldırdı!

METRODA BAŞÖRTÜLÜ KADINA 'SEN YOBAZSIN' DEYİP SALDIRDI!

Kadıköy'de metro istasyonunda, işe giden başörtülü kadına küfür ederek "Senin gibi yobazlar yüzünden bu ülke bu halde" diyen saldırgan yakalandı.

Tarih : 16 Mart 2018, 01:10
Puan Ver : Metroda Başörtülü Kadına 'sen Yobazsın' Deyip Saldırdı!(10/10)6

Kadıköy'de metro istasyonunda, işe giden başörtülü kadına küfür ederek tüküren saldırgan yakalandı.

"SENİN GİBİ YOBAZLAR YÜZÜNDEN BU ÜLKE BU HALDE"

Kadıköy'de önceki gün meydana gelen olayda işe giden başörtülü bir kadın metro istasyonunda saldırıya uğramıştı. İddiaya göre, Darülaceze'de temizlik görevlisi olan Kerime Pehlivan'a, Bostancı Metro Durağı'nda binmek istediği asansörün yanında bekleyen bir kişi önce tükürdü ardından da "Senin gibi yobazlar yüzünden bu ülke bu halde" diyerek sözlü tacizde bulunmuştu.

SIKLIKLA ALTUNİZADE METROSUNU KULLANDIĞI TESPİT EDİLDİ

Şikayet üzerine güvenlik kamera kayıtları inceleyen Kadıköy Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olayı gerçekleştiren saldırganın eşgalini belirledi. Ekipler, A.M. adlı saldırganın, kullandığı İstanbul Kart'ın seri numarasından Altunizade Metro istasyonunu sıklıkla kullandığını belirledi. Bunun üzerinde istasyonda önlem alan ekipler saldırganı öğlen saatlerinde Altunizade metro istasyonunda yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan zanlı, sağlık kontrolüne çıkarılırken ifade işlemlerinin ardından yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Metroda  Başörtülü  Kadına    Sen  Yobazsın    Deyip  Saldırdı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER