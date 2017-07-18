Taraftar Üzgün! Yeni Stat Yeni Sezona Yetişmiyor
Yaşadığımız Sel Felaketinin Daha Büyüğü 8 Yıl Önce Olmuştu
Meteoroloji Saat Verdi! İstanbullular Rahat Bir Nefes Alacak
Ertuğrul Sağlam, Galatasaray'ın Da İstediği Barazite'yi Transfer Etti
Galatasaray, 2. Lig'de Oynayan Olivera İle Anlaştı
Otobanda Ortalama Hız Radarına Yakalanan Uyanık Sürücüler, Çareyi Beklemekte Buldu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Affetti, Hapisten Kurtuldu
Meteoroloji Uzmanı Uyardı: Boyu 1.60'tan Kısa Olanlar Dışarı Çıkmasın
Başbakan'dan Kılıçdaroğlu'na Sert Uyarı: Kontrollü Ruhlara Karşı Dikkatli Ol
Metrodan Yükselen Kıvılcım Ve Dumanlar, Vatandaşlara Korku Dolu Anlar Yaşattı
Nuri Şahin, Basın Toplantısında Kadın Muhabirin Sorusuna Dondu Kaldı
Ukrayna'da Yeni Devlet İlan Edildi: 'küçük Rusya'
İncirlik Hava Üssü'ne 'tank Katili' Takviyesi
Mayosundan Fazlalığı Çıkan Ezgi Mola Kendini Ti'ye Alarak Herkesi Güldürdü
İspanya Futbol Federasyonu Başkanı, Yolsuzluk Suçlamasıyla Tutuklandı
G.Saray'ın Rakibi Östersunds, Sakatlık Nedeniyle İstanbul'a Tek Kaleciyle Gelecek
Bitlis'te Yeşil Listedeki Terörist Öldürüldü
Çorumlu Balıkçı, Sazan Beklerken Dev Yayın Balığı Yakaladı
İş Adamlarını Çıplak Fotoğraflarla Tehdit Eden Çete Üyelerinden Biri Güzellik Kraliçesi Çıktı
İstanbul'da Korkutan Manzaralar! Aksaray'da Bir Çocuk Sel Sularına Kapıldı

Metrodan Yükselen Kıvılcım ve Dumanlar, Vatandaşlara Korku Dolu Anlar Yaşattı

METRODAN YÜKSELEN KIVILCIM VE DUMANLAR, VATANDAŞLARA KORKU DOLU ANLAR YAŞATTI

İstanbul'da yoğun yağışla birlikte ulaşım felç olurken, Şişhane Metrosu'nun İstiklal Caddesi çıkışında metrodan elektrik kaçağı nedeniyle kıvılcım ve dumanlar yükseldi.

Tarih : 18 Temmuz 2017, 13:20
Puan Ver : Metrodan Yükselen Kıvılcım Ve Dumanlar, Vatandaşlara Korku Dolu Anlar Yaşattı(5/10)1

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan yoğun yağışlar vatandaşlara zor anlar yaşattı. Şişhane metrosunun İstiklal Caddesi çıkışında metroda meydana gelen elektrik kaçağı, korku dolu anlar yaşattı. Paniğe kapılan vatandaşlar, bölgeden hzıla uzaklaştı.

KIVILCIMLAR VE DUMANLAR YÜKSELDİ

İstanbul'da yağmur sel baskınlarına yol açarken bir çok korkutan görüntü meydana geldi. Bunlardan biri de sendika.org'un İstikal Caddesi'nde paylaştığı görüntü oldu. Videoda, Şişhane Metrosu'nun İstiklal Caddesi çıkışında metrodan elektrik kaçağı nedeniyle kıvılcımlar ve duman yükseldiği görülüyor.

PANİK HALİNDE KAÇIŞTILAR

Patlama sesi bölgedeki insanların panik halinde kaçışmasına neden olurken yetkililer olayla ilgili henüz bir açıklamada bulunmadı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Metrodan  Yükselen  Kıvılcım  Ve  Dumanlar  Vatandaşlara  Korku  Dolu  Anlar  Yaşattı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER