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Metropol beyaza büründü! İstanbul'da kar yağışı başladı

METROPOL BEYAZA BÜRÜNDÜ! İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI BAŞLADI

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından dün İstanbul'un sadece yüksek kesimlerinde yağan kar, bugün kent merkezine indi. Vatandaşlar Okmeydanı'nda karı görüntüledi.

Tarih : 28 Şubat 2018, 16:50
Puan Ver : Metropol Beyaza Büründü! İstanbul'da Kar Yağışı Başladı(9/10)5

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından öğle saatlerinde Okmeydanı'nda kar yağışı etkisini gösterdi.

KAR, ŞEHİR MERKEZİNE İNDİ

Dün İstabul'un yüksek kesimlerinde yağan kar bugün kent merkezinde etkisini göstermeye başladı.

BAZI SEMTLERDE YAĞMUR DEVAM EDİYOR

Okmeydanı'nda öğle saatlerinde başlayan kar yağışı, aralıklarla etkisini artırdı.

Kar yağışı bölgesel olarak devam ederken, bazı semtlerde ise yağmur etkili oldu. Bazı kuşların ise kar yağışı altında soğuktan titrediği görüldü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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