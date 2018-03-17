METROYU BOMBALAYIP 30 KİŞİYİ YARALAMIŞTI! SALDIRININ GÖRÜNTÜLERİ ÇIKTI
Londra polisinin paylaştığı fotoğraflarda, Ahmed Hassan isimli 18 yaşındaki teröristin patlayıcıyı infilak ettirdiği an yer alıyor. Ayrıca patlayıcı düzeneğinin içindeki çiviler ve bıçaklar dikkat çekiyor.
30 KİŞİ YARALANMIŞTI
Eylül 2017'de Parsons Green metro istasyonunda gerçekleştirilen patlamada şans eseri can kaybı yaşanmamış ancak 30 kişi yaralanmıştı.
SALDIRIYI DEAŞ ÜSTLENMİŞTİ
Terör örgütü DEAŞ'ın üstlendiği saldırı sonrasında açılan davada, 18 yaşındaki terörist Hassan'a kasten cinayet suçlamasıyla dava açıldı.
Kaynak: haberinburada
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