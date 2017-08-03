Medipol Başakşehirli Mevlüt Erdinç, Şampiyonlar Ligi'ndeki Club Brugge maçını izlemeye gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ile fotoğraf çekip "Reis, Başkomutan" yazarak paylaştı.

Şampiyonlar Ligi 3.Ön Eleme Turu'nda 3-3'lük ilk maçın rövanşında Medipol Başakşehir, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Belçika ekibi Club Brugge'u konuk etti. Başakşehir, ilk yarıda bulduğu gollerle Brugge'u 2-0 mağlup etti ve Şampiyonlar Ligi play-off'una yükselmeye hak kazandı.

ERDOĞAN DA GELDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir'e destek olmak amacıyla stadyuma geldi. Sevgi seliyle karşılanan Erdoğan, gösterilen ilgiye karşılık verdi.

MEVLÜT'TEN ERDOĞAN PAYLAŞIMI

Başakşehir'in Hannover'den transferi Mevlüt Erdinç, maç sonu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile fotoğraf çektirerek, "Reis, Başkomutan" etiketiyle sosyal medyadan paylaştı.

Kaynak: haberinburada