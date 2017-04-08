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mevsim geçişleri o hastalığa kapı açıyor!

MEVSİM GEÇİŞLERİ O HASTALIĞA KAPI AÇIYOR!

Prof. Dr. Cengiz Akkaya, "Bahar yorgunluğunu çok yoğun yaşayan insanların ya ileride psikiyatrik bir rahatsızlık göstereceği ya da bu durum buna yatkınlıkları olduğu anlamına geliyor" dedi.

Tarih : 08 Nisan 2017, 12:45
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Akkaya, psikiyatrik açıdan "bahar yorgunluğu" diye bir tanımlamanın olmadığını ancak "mevsimsel özellik gösteren" adını verdikleri bir hasta grubunun bulunduğunu belirtti.



Bu durumun özellikle mevsimsel geçişlerde kendisini gösterdiğini vurgulayan Akkaya, şunları dile getirdi: "Örneğin bipolar bozukluk hastaları, depresyon hastaları böyle mevsim dönümlerinde yani kıştan yaza girerken ilkbaharda ya da yazdan kışa girerken sonbaharda çeşitli değişiklikler gösterir. Doğa nasıl değişiyor, bitkiler, canlılar, hayvanlar ısı değişimine, güneşin hangi saatte batıp hangi saatte doğduğunun değişimine nasıl tepki veriyorlarsa, nasıl ağaçlar yapraklarını açıyorlarsa, hayvanlar deri değiştiriyor tüy döküyorsa, doğanın bir parçası olduğumuz için bizde de değişimler oluyor."








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