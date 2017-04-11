'turuncu Kategorideki Terörist Etkisiz Hale Getirildi'
Figen Yüksekdağ'a Bir Şok Daha! Karar Açıklandı
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'yenikapı' Yanıtı
Yurtdışı Oyları Uçakla Getiriliyor
Lindsay Lohan Sonunda Özüne Döndü!
Mevsimsel Geçişte Ayakkabı Seçimi Önemli Çünkü…
Kuzey Kore Abd'ye Meydan Okudu: Savaşa Hazırız
Suriye'de 2 Rus Askeri Öldü
Trump: Kuzey Kore Bela Arıyor
3. Havalimanı İhalesi Vestel'in
Bu İşin Partilerle, Şahıslarla İlgisi Yok, Bu İş Demokrasi İşi
Türkiye'nin İlk Akıllı Metrosu Harekete Geçti
Donk, Galatasaray'a Geri Dönüyor
Bitlis'te Öldürülen Terörist Bakın Kim Çıktı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa'da
Kerkük'te Bayraklar İndirildi
Bilal Erdoğan: Tayyip Erdoğan'dan Sonra Biraz Sıkar
Belediye İle Mesajlaşma Güldürdü
Fransa'ya Kazanmak İçin Gidiyoruz
Bir Erkeği Kendinize Aşık Etmenin 20 Yolu

mevsimsel geçişte ayakkabı seçimi önemli çünkü…

MEVSİMSEL GEÇİŞTE AYAKKABI SEÇİMİ ÖNEMLİ ÇÜNKÜ…

Kış mevsiminin bitmesiyle birlikte kıyafetlerde olduğu gibi ayakkabılar da değişmeye başladı.

Tarih : 11 Nisan 2017, 16:30
Puan Ver : Mevsimsel Geçişte Ayakkabı Seçimi Önemli Çünkü…(8/10)5


Kışın tercih edilen topuklu, bilekleri saran ayakkabı giyen kadınlar mevsimsel geçiş döneminde ciddi bilek ağrıları yaşıyor. Doç. Dr. Zekeriya Öztemür, "Topuklu ayakkabı, tepeden tırnağa bütün anatomimize zarar vermekte ve ağrılara sebep olmaktadır" dedi.



Öztemür, mevsim değişiklikleri ile kıyafetler gibi ayakkabıların da değiştiğine dikkat çekerek, "Vücudun alışık olduğu bir kalıp var, ayakkabıların değişimi ile birlikte bir takım sıkıntılar olabiliyor. Kışın biraz daha dar biraz daha sıkı ayakkabılar giyiyoruz, yaz ayakkabılarımız biraz daha modaya uygun biraz daha görselliğe hitap eden ayakkabılar. Özellikle bayanlar için yüksek topuklu ayakkabılar gündeme geliyor, tabii bunlara vücudun biraz alışması gerekiyor. Mevsim sonlarında ki ayakkabı değişikliklerine bağlı olarak belli periyotlardan sonra ayak burkulması gibi ayakkabının ayağa vurması gibi parmak uçlarında ağrı, şişlik gibi durumları görebiliyoruz" diye konuştu.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Mevsimsel  Geçişte  Ayakkabı  Seçimi  Önemli  Çünkü…    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER