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Meydan okuması, arkadaşının ölümüyle bitti! İşte o anların görüntüsü

MEYDAN OKUMASI, ARKADAŞININ ÖLÜMÜYLE BİTTİ! İŞTE O ANLARIN GÖRÜNTÜSÜ

ALS hastalığına karşı farkındalık oluşturmak için yapılan "meydan okuyorum" paylaşımı, Artvin'de can aldı. Arkadaşını kurtarmak isteyen genç kız, derede boğuldu. O anların görüntüsü ortaya çıktı.

Tarih : 24 Nisan 2018, 14:00
Puan Ver : Meydan Okuması, Arkadaşının Ölümüyle Bitti! İşte O Anların Görüntüsü(6/10)2

Artvin'in Yusufeli ilçesinde derede akıntıya kapılan arkadaşını kurtarmak isteyen Melisa Kazan (18) boğularak öldü, arkadaşı Ayşe Balcı (18) ise boğulmak üzereyken kurtarıldı. Ayşe Balcı'nın sosyal medya üzerinde ALS hastalığına karşı farkındalık oluşturmak için yapılan 'meydan okuyorum' çekimi yapıldığı sırada dereye girdiği ve bu sırada akıntıya kapılarak sürüklendiği anların görüntüleri ortaya çıktı.

"YAPMA" UYARILARINA RAĞMEN KENDİNİ SUYA BIRAKTI

Olay, dün akşam saatlerinde Yusufeli ilçesi Narlık köyünde meydana geldi. Bir grup lise öğrencisi Nizgivan deresi kenarında piknik yaptığı sırada, iddiaya göre Ayşe Balcı, sosyal medya üzerinde ALS hastalığına karşı farkındalık oluşturmak için yapılan 'meydan okuyorum' paylaşımı yapmak istedi. Dere kenarına gelen kız, arkadaşlarının 'Yapma' uyarılarına rağmen kendini suya bıraktı.

Ayşe Balcı

ARKADAŞI KURTARMAK İÇİN ATLADI AMA ÇIKAMADI

Suda çırpınmaya başlayan Balcı akıntıya kapıldı. Bu sırada çekim yapan Melisa Kazan arkadaşını kurtarmak için suya atladığı sırada oda akıntıya kapıldı. Gruptaki diğer arkadaşları Ayşe Balcı'yı boğulmak üzereyken sudan çıkarmayı başardı, Melisa Kazan ise arkadaşını kurtarmak isterken boğularak hayatını kaybetti. Genç kızın cansız bedeni arkadaşları tarafından sudan çıkarıldı.

LİSELİ MELİSA'YA OTOPSİ YAPILACAK

Ayşe Balcı, olay yerine çağrılan ambulansla kaldırıldığı Yusufeli Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Artvin Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Arkadaşını kurtarmaya çalışırken boğulan Anadolu Lisesi 4'üncü sınıf öğrencisi Melisa Kazan'ın cesedi ise olay yerine gelen Jandarma ve sağlık ekipleri tarafından Yusufeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazan'ın cesedi otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Melisa Kazan

O ANLARIN GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Ayşe Balcı'nın sosyal medya üzerinde ALS hastalığına karşı farkındalık oluşturmak için 'meydan okuyorum' paylaşımı yaptığı sırada girdiği derede akıntıya kapılarak sürüklendiği anların görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Ayşe Balcı'nın suya girdiği sırada boğulma tehlikesi geçirdiği anlar kameraya yansıdı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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