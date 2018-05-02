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Mezarlıkta Ağlayan Gizemli Kız, 5. Kez Geldi! Polis Yakalayamadı
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Mezarlıkta ağlayan gizemli kız, 5. kez geldi! Polis yakalayamadı

MEZARLIKTA AĞLAYAN GİZEMLİ KIZ, 5. KEZ GELDİ! POLİS YAKALAYAMADI

Çorum'da 4 gece üst üste mezarlığa gelerek 1982 yılında vefat eden Fatma Ç.'nin mezar başında ağlayan genç kız, 5 kez mezarlığa geldi. Polis, mezara deniz kabuğu bırakan kızı yakalayamadı.

Tarih : 02 Mayıs 2018, 14:10
Puan Ver : Mezarlıkta Ağlayan Gizemli Kız, 5. Kez Geldi! Polis Yakalayamadı(6/10)2

Çorum'da 4 gece üst üste mezarlığa gelerek 1982 yılında vefat eden Fatma Ç.'ye ait mezar başında kendi kendine konuşup, ağlayan genç kız, dün gece yine geldi. Polisin yakalamaya çalıştığı 15-16 yaslarında olduğu öne sürülen genç kız, mezarların arasında gözden kayboldu.

"DERDİN NE?" DİYE NOT BIRAKTILAR

Çepni Mahallesi'ndeki Ulu Mezarlık görevlileri, 26 Nisan gecesi bir genç kızın mezarlığa gelerek Fatma Ç.'ye ait mezarın başında konuşup, ağladığını fark etti. Görevliler, 27, 28 ve 29 Nisan geceleri de genç kızı aynı mezarın başında ağlarken gördü. Fatma Ç.'nin mezarının üzerine, 'Her gece oraya gelip neden ağlıyorsun, derdin ne? Yardımcı olalım, bize not bırak' yazılı not bırakan görevliler, polise de haber verdi.

ÇOK SAYIDA POLİS MEZARLIĞA YÖNLENDİRİLDİ

Asayiş ve Yunus ekiplerinden oluşan çok sayıda polis, 30 Nisan gecesi mezarlığa yönlendirildi. Polis, mezarlık önüne gelen meraklı vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı. Mezarlık çevresinde ve içerisinde yapılan aramalardan herhangi bir sonuç alınamadı.

DÜN GECE YİNE GELDİ AMA POLİS YAKALAYAMADI

Dün gece yarısı, siyah kıyafetli, ayağında kırmızı ayakkabısı olan kız, 5'inci kez yine aynı mezarın başına geldi. Polisin yakalamaya çalıştığı kız, karanlıktan faydalanarak mezarların arasına doğru kaçıp, gözden kayboldu.

MEZARININ BAŞINA DENİZ KABUĞU KOYMUŞ

Polis, kızın Fatma Ç.'nin mezarının üstüne deniz kabuğu koyduğunu tespit etti. Polis mezarlığı didik didik aradı, ancak sonuç alınamadı.

Şimdi herkes bu kızın kim olduğunu merak ediyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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