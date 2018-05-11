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MEZARLIKTA AĞLAYAN GİZEMLİ KIZLA İLGİLİ YENİ GELİŞME!


Mezarlıkta ağlayan gizemli kızla ilgili yeni gelişme!
Tarih : 11 Mayıs 2018, 23:50
Puan Ver : Mezarlıkta Ağlayan Gizemli Kızla İlgili Yeni Gelişme!(7/10)3

Çorum'da, psikolojik sorunları nedeniyle geceleri geldiği Ulu Mezarlık'taki bir kabrin başında ağlayan "gizemli genç kız" bulundu. Valilikten ise söz konusu kişi ile ilgili idari veya adli herhangi bir işlem yapılmadığı belirtildi.

PSİKOLOJİK SORUNLARI VARMIŞ

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, kent merkezinde 28 Nisan 2018 tarihinden itibaren gece saatlerinde Ulu Mezarlık'taki bir kabrin başına gelerek ağladığı öne sürülen kızın bulunması için İl Emniyet Müdürlüğünce çalışma yürütüldü.

Mezarlık ve çevresindeki güvenlik kameralarından kimliği tespit edilen genç kızın psikolojik sorunları bulunduğu için akşamları mezarlığa gittiği belirlendi.

AİLESİ, MEZARLIKTAN ALIP EVİNE GÖTÜRMÜŞ

İsmi açıklanmayan genç kızın ailesiyle yaşadığı, daha önce de mezarlığa giderek ağladığı ve ailesi tarafından evine götürüldüğü öğrenildi.

FOTOKAPAN KURULMUŞTU

İddiaya göre, 28 Nisan'da akşam saatlerinde kent merkezindeki Ulu Mezarlık yakınındaki esnaf, bir kabrin başında genç kızın ağladığını görünce durumu mezarlık görevlilerine bildirmiş, görevlilerce yapılan araştırmada, söz konusu mezarın yakınında kimseye rastlanmamıştı.

Ertesi gün akşam saatlerinde aynı kızın yine mezarlıkta bulunduğu ihbarı üzerine görevliler durumu polise haber vermiş, ekiplerin mezarlık ve çevresinde yaptığı aramalardan herhangi bir sonuç alınamamıştı.

Genç kızın başında ağladığı iddia edilen mezara, "Her gece oraya gelip neden ağlıyorsun, derdin ne? Yardımcı olalım, bize not bırak" yazısının bulunduğu kağıt bırakılmış, kızın tespit edilmesi için mezarlığa güvenlik kamerası ve foto kapanlar kurulmuştu.

Günlerce hem Çorum'dan hem de diğer illerden vatandaşların ilgi gösterdiği olaya ilişkin çalışmalarını sürdüren emniyet güçlerinin, genç kızı mezarlık yakınlarındaki evinde bulduğu belirtildi.

VALİLİK: İDARİ YA DA ADLİ İŞLEM YAPILMADI

Öte yandan, Çorum Valiliğinden, söz konusu genç kızın bulunmasıyla ilgili basında yer alan haberler üzerine açıklama yapıldı.

Valiliğin açıklamasında, bazı haberlerde, "Çorum'da mezarlıkta ağlayan kızın bulunduğu, hastanede tedavi ettirildiği, ardından emniyetteki sorgusu sonrası yakınlarına teslim edildiği" iddiasına yer verildiğine dikkat çekilerek, şunlar kaydedildi:

"Günün akşam saatlerinde herhangi bir kişinin özelindeki sebeplerden dolayı mezarlıkta ağlamasının emniyet ve asayişe müessir bir yönü bulunmadığından, idari veya adli herhangi bir işlem yapılmamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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