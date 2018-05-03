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Mezarlıkta Ağlayan Kızın Gizemi Sürüyor! Polis 4 Kişiyi Gözaltına Aldı

MEZARLIKTA AĞLAYAN KIZIN GİZEMİ SÜRÜYOR! POLİS 4 KİŞİYİ GÖZALTINA ALDI

Çorum'da 4 gece üst üste mezarlığa gelip ağlayan kızı bulmak isteyen polisler, kızın ağladığı mezarın başına kamera yerleştirdi. Bu sırada mezarlığa gizlice girmek isteyenler panik yaratınca polis 4 kişiyi gözaltına aldı.

Tarih : 03 Mayıs 2018, 11:20
Puan Ver : Mezarlıkta Ağlayan Kızın Gizemi Sürüyor! Polis 4 Kişiyi Gözaltına Aldı(9/10)5

Kent merkezinde, 28 Nisan'dan itibaren akşam saatlerinde Ulu Mezarlık'taki bir kabrin başına gelerek ağlayan kızın bulunması için belediye ve polis ekiplerince başlatılan çalışmalar sürüyor.

POLİS ÇEVREDE ÖNLEM ALIP MEZARLIKTA KIZI BEKLEDİ

Kimliği henüz tespit edilemeyen genç kızın dün akşam yeniden aynı yere gelebileceği ihtimalini değerlendiren ekipler, mezarlığın ziyarete kapatıldığı saat 19.00'dan itibaren bölgede çalışma yaptı.

Kabristanın giriş ve çıkışlarındaki cadde ile sokakları araç ve yaya trafiğine kapatan polisler, güvenlik şeridi de oluşturarak vatandaşları mezarlık çevresinden uzak tuttu.

1982'DE ÖLEN KADININ MEZARLIĞINA KAMERA KOYDULAR

Sık sık mezarlık ile çevresinde el fenerleriyle arama yapan ekipler, kızın gözyaşı döktüğü iddia edilen, 1982 yılında vefat eden Fatma Ç'ye ait kabristanın çevresine yerleştirilen gece görüşlü kamera ve fotokapanları da kontrol etti.

Ekiplerin mezarlık ve çevresinde yaklaşık 8 saat süren aramalarından herhangi bir sonuç alınamadı.

MERAKLI VATANDAŞLAR GEÇ SAATLERE KADAR İZLEDİ

Bu arada, meraklı vatandaşlar bölgede ekiplerin çalışmalarına yoğun ilgi gösterdi. Dün akşama doğru mezarlık çevresinde toplanmaya başlayan vatandaşlar, kısa süreli yağmura rağmen genç kızın bulunması için yürütülen çalışmaları yakından izledi. Cep telefonlarıyla mezarlığın ve ekiplerin fotoğrafları ile görüntülerini çeken vatandaşlar, gece geç saatlere kadar bölgeden ayrılmadı.

BAZI VATANDAŞLAR PANİK YARATTI, 4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Çalışmalar sırasında mezarlığa girmeye çalışan bazı kişiler, polis tarafından bölgeden uzaklaştırıldı. Bu sırada yaşanan tartışmalarda polise mukavemette bulunan ve diğer vatandaşları provoke etmeye çalışan 4 kişi gözaltına alındı. Ekiplerin mezarlık ve çevresindeki çalışmaları devam ediyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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