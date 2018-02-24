MEZARLIKTA ŞÜPHELİ ÖLÜM! SIR PERDESİNİ BİSİKLET AYDINLATACAK
Muğla'nın Ortaca ilçesinde mezarlıkta erkek cesedi bulundu. Şüpheli ölümü olay yerinde cesede ait olduğu belirlenen bisiklet aydınlatacak.
Muğla'nın Ortaca ilçesinde mezarlıkta 48 yaşındaki Ömer Akdemir isimli vatandaş ölü bulundu. Olay yeri inceleme ekipleri, Akdemir'e ait olduğu düşünülen bisikletti incelemeye aldı.
MEZARLIKTA ÖLÜ OLARAK BULUNDU
Gölbaşı Mahallesi, Burunucu mezarlığında, yakınının mezarını ziyarete gelen mahalle sakini, mezarların arasında Ömer Akdemir'in (48) hareketsiz yattığını görerek durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ve 112 ekipleri sevk edildi. 112 ekipleri yaptıkları incelemede Akdemir'in yaşamını yitirdiğini belirledi.
BİSİKLET İNCELEMEYE ALINDI
Olay yeri inceleme ekipleri, olay yerinde ve Akdemir'e ait olduğu düşünülen bisiklette inceleme yaptı. Ortaca Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Akdemir'in cesedi, Ortaca Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: haberinburada
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