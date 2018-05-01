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Mezarlıktan gelen sesler mahalleyi ayağa kaldırdı! 4 gündür ağlıyor

MEZARLIKTAN GELEN SESLER MAHALLEYİ AYAĞA KALDIRDI! 4 GÜNDÜR AĞLIYOR

Çorum'da mezarlıkta 4 gün üst üste ağlayan genç kız mahalelinin merak konusu oldu. Genç kızın ağladığı mezara "Derdin ne? Yardımcı olalım." yazılı not bırakıldı.

Tarih : 01 Mayıs 2018, 20:50
Puan Ver : Mezarlıktan Gelen Sesler Mahalleyi Ayağa Kaldırdı! 4 Gündür Ağlıyor(9/10)5

Çorum'da bir genç kızın 4 gecedir mezarlığa gelerek bir mezarın başında ağladığı, görevlilerin kendisini fark etmesi üzerine uzaklaştığı iddia edildi. Polis, genç kızın bulunması için çalışma başlattı.

GÖREVLİLER SESLENİNCE BÖLGEDEN UZAKLAŞTI

Olay, kent merkezinde bulunan Ulu Mezarlık'ta meydana geldi. Görevliler, 4 gecedir bir genç kızın mezarlığa gelip bir mezarın başında ağladığını fark etti. Genç kız, görevliler kendisine seslenince bölgeden uzaklaştı. Bunun üzerine durum polise bildirildi.

GÖREVLİLER NOT BIRAKTI

Mezarlıktaki görevliler, ayrıca kızın görüldüğü mezarın üzerine, 'Her gece oraya gelip neden ağlıyorsun, derdin ne? Yardımcı olalım, bize not bırak' yazılı bir not bıraktı. Dün gece polisin mezarlık çevresinde yaptığı çalışmada bir sonuç alınamadı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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