Mgk'dan Münbiç Kararı: Türkiye İnisiyatif Almaktan Çekinmeyecektir
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MGK'dan Münbiç kararı: Türkiye inisiyatif almaktan çekinmeyecektir

MGK'DAN MÜNBİÇ KARARI: TÜRKİYE İNİSİYATİF ALMAKTAN ÇEKİNMEYECEKTİR

MGK toplantısı sonrası yapılan yazılı açıklamada, "Münbiç'te teröristler bölgeden uzaklaştırılmazsa Türkiye inisiyatif kullanacak" denildi.

Tarih : 28 Mart 2018, 19:50
Puan Ver : Mgk'dan Münbiç Kararı: Türkiye İnisiyatif Almaktan Çekinmeyecektir(10/10)6

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'de gerçekleştirilen MGK toplantısı sona erdi. Toplantı 4 saat 20 dakika sürdü.

MGK sonrası yazılı açıklama yayınlandı:

Münbiç'te teröristler bölgeden uzaklaştırılmazsa Türkiye inisiyatif kullanmaktan çekinmeyecektir. Fırat'ın doğusunda yuvalanan teröristlerle ilgili de Türkiye aynı kararlılık içindedir.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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